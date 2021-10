População alerta para a sensação de insegurança criada em virtude de ocorrências na região. Em grandes metrópoles, a questão da segurança é sempre uma preocupação. São muitos os casos de arrastões, furtos, assaltos e sequestros. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma manter monitoramento da região.

Moradores relatam casos de insegurança

“Quatro pessoas foram presas por terem sequestrado um casal na Vila Madalena, manter as vítimas em cárcere privado e fazer transações via ‘Pix’ na noite do último dia 27. Segundo a Polícia Militar, o casal trafegava pelo bairro em seu veículo, um Mini Cooper, quando foi surpreendido pelos suspeitos em um Honda Civic. Durante o cárcere do casal, os suspeitos realizaram diversas transações das contas bancárias das vítimas, que tiveram um prejuízo de cerca de R$ 20 mil.”A.M.

Suspeitos foram detidos

Um jovem, de 21 anos, foi detido na noite do dia 7, por volta das 20h, na Estrada Itapecerica a Campo Limpo, no bairro Pirajussara, em Embu das Artes. Durante patrulhamento, policiais militares observaram duas motocicletas, com dois ocupantes em casa, vindo no contrafluxo. Foi solicitada a parada, mas os indivíduos empreenderam fuga.Uma das motos, uma Honda/CB 250 vermelha, colidiu contra um outro veículo e os passageiros caíram. Um dos ocupantes efetuou disparos contra a equipe, que interveio. O rapaz foi atingido e socorrido. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal, legítima defesa e receptação pela delegacia da cidade, que solicitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).

Invasão em escola também é reportada

“Nossa divulgação deu algum resultado em reportagem da TV Globo sobre invasões que ocorre no EMEI Rio Pequeno 1. Vamos ver se atitudes serão tomadas. Esperamos que seja resolvido.” V.B.A.

“Isso é o que se faz. Os dados devem ser assustadores, se todos fizerem B.O, passaria facilmente do 3.000.” P.S.R.G.

“Não são baderneiros, e sim usuários de drogas, vulgos ‘nóias. E todo mundo sabe quem são!” N.V.

Reportagem denuncia e Prefeitura não responde

De acordo com reportagem da TV Globo, a EMEI Rio Pequeno 1 já foi furtada cinco vezes este ano. Do local, são levados desde a fiação, o quadro de luz, até torneiras. Segundo depoimentos da matéria, foi extinta a vigilância do local.

Procurada sobre o tema, a Prefeitura não respondeu sobre melhoras na segurança do espaço antes do fechamento desta edição.