Todos nós temos muitas lembranças de nossos professores, alguns foram insignificantes e outros fizeram a diferença na nossa jornada de estudante.

Se pararmos para pensar quantos minutos nós ficamos ouvindo as suas aulas, que sempre vem acompanhadas da sua experiência e conhecimento, vamos sentir saudades do tempo de estudantes.

Os professores são os mestres ideais para te ajudar a percorrer seus caminhos, porque eles já estiveram lá.

A experiência permiti ensinar o melhor caminho e evitar as ciladas que a vida nos prega.

A jornada da aprendizagem é longa e na verdade nunca termina, porque aprendemos sempre, todos os dias… a vida, os livros e as pessoas nos ensinam algo diferente.

Nesse 15 de outubro, Dia do Professor, reflito mais uma vez sobre a importância dessa profissão, que na maioria das vezes não é valorizada e muito menos respeitada, e é bem complicada, mesmo assim não desistimos de além de transmitir conhecimento, desenvolver as habilidades nos nossos alunos, de sermos amorosos e persistentes em fazer o melhor.

Tive vários professores que me inspiraram a seguir essa profissão, eles foram exemplos e me motivaram a ter a mesma postura em sala de aula.

Talvez alguns professores ainda não tenham consciência da importância que tem na vida de seus alunos.

Professor, continue seu trabalho com entusiasmo, você inspira sonhos e é capaz de dar asas para o futuro.

Feliz Dia dos Professores.

Prof.ª Sueli Pacheco; Pós-graduada: Neuropsicopedagogia e Marketing/MBA; Graduada: Turismo, Geografia e Pedagogia