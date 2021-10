Em tempos de pandemia, o poder público deveria tratar com mais atenção da saúde e dos postos de atendimento. Mas não é o que está acontecendo no Butantã e em toda a região. As reclamações são constantes e as broncas da comunidade cada vez maiores e relevantes. As Secretarias estaduais, municipais e federais, não se comunicam e as UBS e outros locais, tratam mal os moradores que fazem graves denúncias e pedem a intervenção da Subprefeitura do Butantã em favor da população, que está abandonada na saúde pública.

Comunidade reclama

“Acabei de receber mensagem de moradora revoltada porque foi maltratada por funcionária da UBS Vila Gomes. Nestes casos devemos denunciar no telefone 156 e no 136 que é Ouvidoria Federal do SUS. Também devemos procurar na UBS o seu administrador .É direito do morador falar em particular com o gestor da UBS. Também enviem o relato para Supervisão Técnica de Saúde do bairro.” A.V.C.

“Esse posto os funcionários acham que estão fazendo favor para gente. Temos que bronquear, pois os mesmos são todos folgados. Uma amiga foi fazer exame de diabetes, e a funcionária informou que já tinha feito muitos naquele dia, e não ia gastar mais fita e que era para ela voltar outro dia.” R.M.

“Passo na UBS Vila Gomes e sou muito bem tratada, hoje cedo fui fazer a coleta de exame realmente havia uma moça fazendo o maior escândalo, humilhando a funcionária da recepção, de uma coisa que não é culpa dela e sim se trata de sistema de agenda. A moça atendente super atenciosa e a moça falando que ia reclamar sobre a UBS. Infelizmente às vezes as pessoas já chegam xingando os funcionários e o mesmo quer que o tratamento seja com educação. Aí tudo fica difícil.” C.A.

“O tratamento é péssimo. O telefone nunca atendem! Administração de lá é muito ruim. Temos que denunciar mesmo. É necessário contratar profissionais qualificados para trabalhar! As pessoas não vão até as UBS para fazer recreio. Se vão lá é porque precisam de atendimento e não para serem desrespeitados!” E.R.

“Vou com frequência medir a pressão lá e sempre demora muito. Nessa espera vejo muitas pessoas reclamando do mal atendimento. Hoje inclusive esperei mais de uma hora e meia para me atenderem e acabei desistindo. Preferi não reclamar para evitar de ficar nervosa e minha pressão subir, fui embora. Pouco caso com pacientes no posto da Vila Gomes.” C.A.S.

“Frequento UBS da Vila Gomes e houve grande troca de atendentes, em todos setores praticamente e vejo que devido a esta pandemia a UBS está sempre cheia. Infelizmente pessoas chegam impacientes, veem as filas e já se estressam, começam falar alto, reclamar. Por mais educado que o atendente tenta ser, tem situações que fica difícil, devido a má educação e arrogância das pessoas.” F.D.

“Na UBS Vila Gomes eu já tive muitos problemas, só de ir lá para pedir informação. Até evito de ir, independente de como a pessoa anterior nos tratou.” A.P.

“Essa UBS é um descaso pra população! Eu denunciei no 156, mas nem sei se adianta alguma coisa.” C.C.

“Ontem, ( 04/10) fui a UBS do Rio Pequeno ns Rua Padre Francisco Liberman, 318, Vila São Francisco-SP e me deparei com o portão principal interditado, por risco iminente de causar ferimentos aos usuários e funcionários. Creio que a Secretaria Municipal da Saúde deveria providenciar IMEDIATAMENTE a reforma. O acesso usado causa aglomeração, principalmente aos cadeirantes e o fluxo fica dificultado aos usuários. Eu como usuário frequento há mais de 12 anos desta UBS, e peço encarecidamente as PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS. Enviei também pedido à Ouvidoria do SUS.”. J.F.

“Tenso. Mas reclamar não adianta. Os hospitais públicos da região estão horríveis caindo aos pedaços. E olha que estamos em São Paulo, região do Butantã. Imagina por aí! O jeito é cuidar da própria saúde o máximo possível, e esperar não precisar deles.” B.A.