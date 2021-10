A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, irá realizar Audiência Pública para apresentar, discutir e receber propostas de novas estruturas para a expansão da malha cicloviária e sua conexão ao transporte público. Encontro virtual ocorre dia 27 de outubro.

O Programa de Metas da atual gestão prevê a entrega de 300 quilômetros de novas ciclovias e ciclofaixas até 2024. Essa audiência pública terá, por objetivo, discutir a primeira etapa desse planejamento, considerando apenas os projetos ainda não discutidos com a sociedade civil. O Executivo Municipal aponta que a expansão da malha trará ganhos para toda a cidade como a requalificação dos espaços urbanos e a redução do uso de transportes motorizados individuais, além da consequente redução da emissão de poluentes e do número de vítimas no trânsito.

As propostas a serem discutidas são resultado de um amplo diagnóstico da rede cicloviária existente e de estudos técnicos elaborados pela área de planejamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Além disso, incorporam contribuições recebidas pelas instâncias de participação social da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, em especial da Câmara Temática de Bicicleta do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. São diretrizes para concepção dos projetos: (1) a promoção da segurança viária, (2) a linearidade dos trajetos cicloviários, (3) a conexão com as estruturas já existentes e (4) a integração dos modos de transporte.

Tendo em vista a pandemia de Covid-19, a audiência será realizada em ambiente virtual, no dia 27 de outubro, às 19h, acessível por meio do endereço eletrônico https://bit.ly/3ahxx3m.

Os documentos complementares para análise anteriormente à sessão de audiência pública podem ser acessados de forma online também: Mapa da rede cicloviária existente (http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx); Processo participativo realizado em 2019 (https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/49/allegations) e o Mapa dos trajetos cicloviários a serem discutidos em audiência pública (http://www.cetsp.com.br/media/1174480/Plano-Cicloviario-21-24.pdf).