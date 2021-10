População alerta para a sensação de insegurança criada em virtude de ocorrências na região. Em grandes metrópoles, a questão da segurança é sempre uma preocupação. São muitos os casos de arrastões, furtos e assaltos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma manter monitoramento da região.

Moradores relatam casos de insegurança

“Notícias de arrastão na Rua Augusto Farina esta semana, praticados por 6 criminosos em 3 motos.”

Dicas sobre segurança

A redação do Grupo 1 de Jornais recebeu e compartilha as dicas de segurança abaixo:

Medidas cautelares:

1- Evite bares noturnos ou lanchonetes em locais abertos.

2- Evite sair de casa após dez da noite.

3 – Transite somente por vias movimentadas. Evite atalhos.

4 – Não demorem no embarque e no desembarque do veiculo.

5 – Passeios de preferência em Shoppings.

6 – Ao parar em um sinal, mantenha distância do veículo da frente.

7 – Evite parar na faixa da esquerda do semáforo. De preferência a faixa do meio.

8 – Mantenha distância de duplas, em motocicletas.

9 – Nunca parem para falar no WhatsApp dentro dos veículos.

10 – Se perceber suspeitos, dê várias voltas antes de entrar com o carro na garagem.

11 – Sempre suspeitar de tudo e de todos. Ter uma postura defensiva é estar sempre atento.

12 – Nunca ir a caixas eletrônicos à noite.

13 – Nada de conversas, no portão e em frente de casa na calçada.!

14 – O mais Importante: *Se for surpreendido não faça movimentos bruscos.