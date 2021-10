Os problemas de mobilidade de quem escolhe o carro como meio de transporte estão cada vez piores no Morumbi e Butantã. Com a verticalização da região subiram também a quantidade de carros e motoristas, mas não aumentaram as vias. Um desses corredores viários é a Avenida Giovanni Gronchi, com sentido do tráfego em mão dupla na maior parte do traçado e ruas perpendiculares para acesso às áreas residenciais, além do problemático corredor de ônibus implantado nesta estreita via, apesar dos protestos dos moradores. Agora, a CET, após campanha da comunidade e do Grupo 1 de Jornais, aumentou o tempo semafórico verde na faixa.

Em decorrência da reativação dos 900 metros de faixa reversível das avenidas Giovanni Gronchi e Morumbi, para quem segue no sentido Av. Cidade Jardim, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou aumento expressivo da lentidão no sentido oposto, para quem segue em direção ao Estádio do Morumbi. Com o objetivo de manter a segurança da via e a fluidez em ambos os sentidos, sem a montagem da faixa reversível, a CET reprogramou o ciclo semafórico do trecho ampliando os tempos de verde entre as 5h30 e 10h30. Agora a comunidade espera o mesmo trabalho no sentido inverso (Do Palacio do Governo até o Campo Limpo) no horario das 16 às 20 horas.

A medida foi testada na última semana e melhorou a fluidez do tráfego. Na Av. Morumbi, tanto para quem segue no sentido Av. Cidade Jardim ou para quem segue no sentido do Estádio do Morumbi, a formação de filas somente ocorreu na espera semafórica. Dessa forma, desde segunda-feira (4/10), a faixa reversível não será mais ativada. As equipes de campo vão manter o acompanhamento das condições de segurança e fluidez, podendo adotar medidas operacionais imediatas caso seja necessário.

Campanha antiga

A comunidade local há tempos se organizava pela solicitação. Nas páginas dos semanários do Grupo 1 de Jornais (Morumbi News/Jornal do Butantã e Gazeta de Pinheiros), muitas foram as vezes que a voz da comunidade fez a solicitação. A avenida Giovanni Gronchi possui aproximadamente 7 km de extensão, indo do Palácio dos Bandeirantes até a Avenida João Dias, sendo um dos principais eixos de circulação dos distritos do Morumbi, Vila Sônia, Vila Andrade e região do Campo Limpo, fazendo a ligação da zona oeste com a zona sul. A avenida garante muito mais do que a locomoção de moradores dos bairros próximos, pois muitos usuários da via vem do extremo sul e até mesmo de outros municípios da região metropolitana.

Regulagem dos semáforos

A Giovanni possui diversas características em sua extensão, com trechos predominantemente comerciais, intercalados com trechos residenciais. A sinalização também é caracterizada por trechos com semáforos mais próximos e outros com maiores espaçamentos entre os equipamentos. Essas características são levadas em consideração na regulagem dos semáforos, além da ordenação do fluxo principal entre Centro/Bairro e Bairro/Centro e o carregamento dos fluxos das vias transversais.

Os motoristas apontavam, porém, para o acúmulo de paradas que precisavam fazer. Principalmente durante os horários de pico, as poucas vias de entrada e saída do bairro apresentam características que dificultam o deslocamento dos motoristas.