Em ano de pandemia, ficou ainda mais clara a necessidade de oferta de Hospitais de qualidade à população. Entretanto, de acordo com a população da região, a quantidade de leitos não é a mesma de alguns anos atrás, com a diminuição de espaços disponíveis aos cidadãos.

Moradores reclamam da diminuição de leitos

“Já perdemos o USP Sorocabano e Hospital Sarah. Só temos como referência a UBS/AMA Jardim Peri-Peri e Hospital da Lapa, que demora mais de uma hora pra ser atendido. Um descaso.” J.M.

“Atendimento a munícipes está sendo reduzido, e a saúde pública no Butantã sendo destruída a cada dia que passa. Onde não temos nenhum vereador ou deputado estadual que seja da nossa região de verdade. Existem alguns que pensam que são daqui mais somente em período eleitoral, para ganhar votos e não fiscalizar. Não fazem nada nada por melhorias pela população dos bairros aqui da região.” C.F.

Hospital Sarah é tradicional na região

O Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mário Degni se tornou mais conhecido pela população como Hospital e Maternidade Sarah, devido ao fato de se localizar no bairro Jardim Sarah, bairro localizado no distrito do Rio Pequeno. O hospital oferece atendimentos em suas clínicas: médica geral; obstétrica; neonatal e UTI Adulto.

Comunidade continua luta pelo Sorocabana

O Hospital Sorocabana foi criado no ano de 1955 por uma associação de trabalhadores ferroviários. Em 2010, sua administradora, a Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana, afirmando problemas financeiros fechou as portas do hospital. Desde então, a população da região tem organizado atos em prol da reabertura do espaço. O terreno que abriga o hospital pertence ao governo estadual, mas seu uso foi concedido ao município, inicialmente por um decreto de 2013 e posteriormente atualizado em decreto de 2016, por um prazo de 20 anos.

Prefeitura salienta diálogo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), entregou à população da região Oeste o Complexo Hospitalar Municipal Sorocabana, administrado pela Organização Social (OS) Associação Saúde da Família (ASF), entre agosto e setembro de 2020, com 55 leitos para pacientes com Covid-19. Foram 49 leitos de enfermaria e outros seis de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), utilizados para estabilização em casos de média complexidade.

A Pasta ressalta que, por meio da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Oeste, mantêm o diálogo constante com o conselho gestor e usuários. Com relação a reabertura total do hospital, a SMS informa que seguem em negociações entre o estado e o município.