“José Roberto Petri meu amigo de infância, juventude sempre. Fomos contemporâneos no Colégio São Luiz, durante todo o tempo, alternadamente sempre, recebíamos os prêmios com as melhores notas em português. Seus trabalhos, crônicas e ilustrações, enriqueceram as páginas do jornal ‘Mundo Esportivo’ onde atuaram com os ilustres Geraldo Bretas e Ary Silva. Posteriormente, tornaram-se diretores e proprietários desta publicação marcante do jornalismo esportivo brasileiro. Foi também, ao lado de Ely Coimbra, mentor do famoso “Dente de Leite”, atração do antigo Canal 4, TV Tupi Difusora. Narrador e comentarista valioso, competente e destemido. Minha saudação saudosa ao Petri.”

Sergio de Castro