Em 4 de outubro de 2008, dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, o casal de veterinários Luiz Cesar Moretti e Caroline Mouco Moretti deram início ao projeto inovador de atendimento veterinário a preços populares e fundaram o Vet Popular, com sede na Zona Leste de São Paulo

Patinhas com queimaduras, queda de pressão, leptospirose, choque térmico, entre outros riscos que o animal está exposto durante o calor.

É chegada a hora das estações mais quentes do ano e já é possível perceber que teremos dias quentes pela frente. Assim como nós, os animais sofrem com o calor e necessitam de cuidados especiais.

Segundo a veterinária Caroline Mouco, diretora da rede de serviços veterinários, Vet Popular, é comum surgir procedimentos emergenciais no hospital por conta do calor e da falta de informação do tutor. “Muitos animais chegam no hospital com problemas graves que podem ser 100% evitados. Alguns deles podem trazer consequências sérias para a saúde do animal” – Explica Carol.

O primeiro e muito importante é a proliferação de insetos durante o calor. Por essa razão, é muito importante que as vacinas do animal estejam em dia caso haja algum tipo de contato com bactérias causadoras de zoonoses. Outro ponto importante é a higiene do ambiente em que o animal vive, focos de água parada, restos de comida, entre outros podem ajudar na proliferação dos insetos. Além disso, há um aumento nos casos de leptospirose, causada pela urina de ratos e outros animais. A bactéria Leptospira penetra na pele por meio de lesões e mucosas e em água contaminada. O contágio acontece pelo contato do pet com um animal infectado ou com urina contaminada. Além dos riscos para os animais, a zoonose também pode ser transmitida para humanos, por isso, cuidado redobrado.

Outro grande causador de desconforto em muitos animais são as queimaduras causadas pelo solo quente. Muitos tutores acreditam que os passeios são importantes para os animais, porém, nem sempre se atentam ao horário. As patinhas dos cães não são resistentes a altas temperaturas e podem sofrer queimaduras graves. “O ideal é passear pela manhã, fim de tarde e noite. A partir das 10h até as 16h o sol aquece demais o solo e causa queimaduras extremamente graves nas patas dos animais” – alerta a veterinária.

Além disso, quando o pet fica exposto a locais extremamente quentes, sem proteção, podem sofrer com quedas bruscas de pressão, sofrendo com desmaios, vômitos e náuseas. Durante viagens e passeios o animal deve ter água fresca para não se desidratar e um local arejado para descansar, já que é normal que ficarem mais cansados em dias quentes. O Ar condicionado do carro ou do ambiente também se torna um problema quando entram em contato com a temperatura alta. Isso pode causar gripes, resfriados, entre outros problemas de saúde de animais com pré-disposição.

Nem toda boa ação faz bem ao animal, por isso, muito mais do que se preocupar com passeios e brincadeiras, é preocupar-se com a saúde dele. Monitore os horários de passeios, brincadeiras e respeite as necessidades deles. Mantenha sempre água fresca, sirva os alimentos em horários específicos para não proliferar bactérias, mantenha o local limpo e mude os horários dos passeios. As estações quentes podem ser muito mais divertidas e inesquecíveis para seu amigo de quatro patas.

