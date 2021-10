O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, oficializa a concessão do Zoológico, do Zoo Safari e do Jardim Botânico com a assinatura do contrato com o grupo Reserva Paulista, que deve assumir os espaços em até quatro meses e será responsável por revitalizar e administrar essas áreas, além da operação e atendimento aos visitantes no período de 30 anos.

A concessão prevê o investimento de R$ 417 milhões, dos quais R$ 320 milhões nos cinco primeiros anos. Os espaços estão localizados no Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI), na zona sul da capital paulista.

Especificamente no Jardim Botânico a concessão visa aumentar o uso público com a implantação de programas de educação ambiental, novos espaços de lazer e cultura e alimentação, além de mais acessibilidade para os visitantes que chegam por transporte coletivo.

Já no Zoológico de São Paulo, o concessionário terá de promover mais imersão na natureza e o bem-estar dos animais nos recintos. Há investimentos mínimos previstos para construir habitats mais modernos, amplos e integrados, além do monitoramento de indicadores de desempenho da saúde. Além disso, a infraestrutura deverá ser requalificada com novo acesso para pedestres, ampliação do estacionamento e dos conjuntos sanitários, novo centro de visitantes, entre outras melhorias.

Antes da pandemia, o Zoo recebia mais de 1 milhão de visitantes por ano e o Jardim Botânico cerca de 130 mil. As pesquisas e a conservação das espécies ameaçadas de extinção continuarão sob a responsabilidade do Governo do Estado, bem como as áreas de conservação do Parque Estadual Fontes do Ipiranga.