Francisco de Assis nasceu em 26 de setembro de 1181, na cidade de Assis, Itália, com o nome de Giovanni di Pietro Bernardone. O ex-soldado na guerra de Assis contra a Peruggia era filho de um comerciante burguês, e ao ouvir a voz de Jesus na capela de São Damião lhe dizer: “Francisco, restaura minha casa decadente”, referindo-se decadência do Cristianismo, começa a seguir o Evangelho à risca, imitando a vida minimalista de amor e caridade do Cristo. De acordo com fontes mediúnicas, o padroeiro da ecologia foi a reencarnação de João Evangelista, apóstolo fiel e companheiro do Mestre. O protetor dos animais em sua curta e produtiva passagem pela Terra, caminhava descalço em contato com a natureza, chamando a todos de irmãos. A repulsa ao materialismo justifica o fato do defensor da natureza ter exonerado as ordens eclesiásticas e promoções sacras, nunca se tornando sacerdote. No dia do seu sepultamento, em 4 de outubro, comemora-se o Dia Mundial dos Animais, da Natureza e também o Dia do Cão.

Em exibição nos cinemas, Patrulha Canina — O Filme. Na trama, Ryder e os filhotes terão de impedir Humdinger de causar novos problemas após o novo prefeito de Adventure City fraudar as eleições para assumir o cargo. Chase retorna a sua cidade natal onde foi abandonado. O trauma o impede de liderar a equipe de modo a realizar salvamentos, usando artefatos superiores aos do Batman. O abandono de cães é tema do documentário Vira-Latas, disponível gratuitamente no YouTube do roteirista James Salinas. Os cães sortudos são acolhidos por ONGs especializadas e moradores de rua antes da carrocinha (Centros de Controle de Zoonoses), que até 2007 praticavam a eutanásia indiscriminadamente, de acordo com o longa protagonizado por Lázaro Ramos, Mundo Cão.

Caninos Brancos, ao estilo Animal Planet, faz a jornada contrária ao do seu bisavô, Buck, astro do prelúdio, O Chamado da Floresta. O Cão Lobo enxerga seu dono como um deus, embora seja tratado como um escravo por ele. Na continuação da obra-prima de Jack London, o mestiço vai do Alasca, onde nasceu, até a casa na Califórnia do primeiro dono de Buck, o juiz Miller. Buck, mistura de Collie Escocês com São Bernardo, foi a encarnação anterior de Caninos Brancos. Em 1991 a Disney adaptou o romance ao seu modo, mas com pouca fidelidade. Essa tarefa coube a animação homônima da Netflix apenas em 2018, desde o seu nascimento ao lado da mãe, Kiche, a convivência com o indígena, Castor Cinzento, incluindo a passagem infernal pelo “Clube da Luta Canino”, até a adoção pelo casal californiano, Weedon e Maggie Scott. A antiga capital do Império Romano Constantinopla já foi palco de extermínio de todos os gatos durante a Idade Média, dando origem à peste bubônica, hoje, Istambul recebe os antigos deuses egípcios de braços abertos. Donos da rua e do Céu, os gatos são retratados com amor pelo documentário turco, Gatos (Kedi), disponível no YouTube Red, incorporando a paisagem da península histórica cada vez mais livres e independentes, protegidos pelas sete ou nove vidas espirituais que Deus lhes deu, dependendo da mitologia. Em contradição com o Brasil onde os bichanos ocupam a maioria dos lares humanos ao lado dos cães, trocando sua independência milenar por conforto e segurança.

Timothy Treadwell protagoniza o documentário: O Homem-Urso, morto tragicamente após passar 13 verões consecutivos filmando de perto o comportamento de dezenas de ursos, no Alasca. Enquanto em Pig, dirigido por Michael Sarnoski, Robin (Nicolas Cage) opta pela reclusão numa cabana florestal em Portland, afastado da civilização por mais de 15 anos devido a um trauma de família. O sequestro da sua valiosa porquinha forrageira, caçadora de trufas, tirou-o daquela rústica zona de conforto, e se opondo aos métodos de John Wick, o eremita executa sua vingança sem violência, através de argumentos pontuais, gestos e olhares ao invés de pontapés, descortinando paulatinamente o seu passado misterioso de forma surpreendente. Um mendigo sujo e muito machucado transforma-se num príncipe ao abrir a boca dominando qualquer ambiente, do luxo ao lixo. Enquanto Amir (Alex Wolff), o jovem comerciante bem-vestido e com um carro do ano, passa despercebido.

Patrulha Canina — O Filme (2021) – Nota: 3,5

Caninos Brancos (2018) – Nota: 3,5

Pig (2021) – Nota: 4,0