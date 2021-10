É fundamental ouvir bem para levar uma vida saudável na velhice

Nestes tempos difíceis em que vivemos, é preciso, acima de tudo, cultivarmos a alegria do convívio com familiares e amigos, e estarmos conectados ao mundo. Para quem chegou aos 60 anos, os desafios são ainda maiores: aceitar as limitações que a idade impõe e saber envelhecer. Para isso, é fundamental manter uma boa audição. Só assim é possível participar das conversas, curtir uma boa música e assistir a um programa na TV. A surdez é uma das mais cruéis dificuldades que afetam o dia a dia do idoso porque pode afastá-lo da vida em sociedade.

Com o passar do tempo, as células auditivas se degeneram devido ao desgaste natural do corpo. Mas não é só. Hábitos ruins que cultivamos ao longo da vida, como o contato frequente com sons altos e ambientes barulhentos, podem agravar o processo de perda auditiva, que é contínuo. Quanto mais essas células são perdidas, maior é a dificuldade auditiva. E pessoas que não escutam bem podem ter problemas de relacionamento, preferindo o isolamento, que pode levá-las à depressão e até à demência.

“Ainda percebemos uma forte resistência dos idosos em admitir a perda auditiva. “Cuidar da saúde auditiva é tão importante quanto cuidar do resto do corpo”.

Sintomas que

podem indicar os primeiros indícios

de perda auditiva

• Assistir à TV em volume mais alto do que as outras pessoas da casa, pedindo constantemente para aumentar o som;

• Não ouvir quando é chamado por uma pessoa que não está à sua frente ou que se encontra em outro cômodo;

• Comunicar-se com dificuldade quando está em grupo ou em uma reunião;

• Pedir com freqüência que as pessoas repitam o que disseram;

• Se concentrar muito para entender o que as pessoas falam.

fonoaudióloga Rafaella Cardoso, especialista em Audiologia na Telex Soluções Auditivas.