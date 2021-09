A TIM continua avançando nos testes da rede 5G para entender e preparar a rede após o leilão de frequências. A operadora ativou três antenas com a tecnologia de quinta geração no coração de um dos mais importantes polos administrativos e financeiros de São Paulo, a Av. Luis Carlos Berrini, no bairro do Brooklin, para fazer experimentos pontuais do uso da rede 5G Stand Alone (o 5g “puro”) em ambiente urbano. O piloto, em formato de Prova Conceito (POC), está sendo utilizado para avaliações técnicas da própria rede e de suas funcionalidades, como agregação de frequências, compartilhamento de rede e conexões de dados em baixíssima latência.

A TIM quer se antecipar ao máximo na prestação do serviço para o meio corporativo e para os consumidores. Até agora, os testes com 5G na Av. Berrini já demonstraram potencial para fornecer até 1 GB para download e upload de arquivos.