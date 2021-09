Alguns locais clássicos da boemia paulistana estão sofrendo as consequências da pandemia. Com a ausência de público, muitas portas tradicionais estão sendo fechadas. Matérias na imprensa também apontam para a mudança de perfil percebida na Vila Madalena e Pinheiros.

Reportagem da ‘CNN Brasil’ destaca a quantidade de placas de aluga-se na região. Além disso, o texto destaca que locais tradicionais dão lugar a nomes com maior investimento, com a substituição de nomes familiares aos antigos moradores por grandes redes.

Giro feito pelo Blog da Vila

“Mais uma rodada – e outras notas – sobre os estabelecimentos que fecharam, chegaram, partiram ou migraram nesses tempos de incertezas. É notório o aporte de marcas fortes e a fuga dos pequenos. Aos poucos, a névoa epidêmica se dissipa e revela uma Vila com pegada menos interiorana e mais cosmopolita. O mapeamento se refere apenas a uma rua – ou parte dela -, a Harmonia, que tarda a sair do quadro desarmonioso em que se encontra – ou desencontra. O balanço no comércio atinge toda a cidade, o país, o mundo, mas em certos lugares com características aparentemente consolidadas como a Vila, a metamorfose assusta.

– A charmosa loja de móveis ’liestudiopauloalves’ deixa, além da Vila, uma mensagem na porta do estabelecimento em agradecimento pelos dez anos que operou no bairro. – O ‘ttbuddhaspa’ inaugura unidade onde antes funcionava a lavanderia ‘#5asec’.

– O ‘lactovegetariano figopala’ faz o ‘mise en place’ na casa onde durante anos abrigou a saudosa padaria ‘tifieliparis’. Mesmo em meio à reforma, o restaurante já faz delivery. – A descolada pizzaria ‘soggiornopizzabar’ também não resistiu e o ótimo ponto segue desocupado, para aluguel. – O ‘±pirapokeburger’ passa a atender na casa gêmea’ 4piragrill’ (rua Wisard), a poucos metros de distância.

– A sorveteria vegana ‘#veganeriastuzzi’ encerra o atendimento mas segue operando no bairro. A plaquinha -vulgar – ‘aluga-se’ também está lá, no imóvel. – A galeria de arte ‘H-,L, i ‘se despede da famosa rua, onde reinou por uma década, ali, pertinho do ‘ii-becodobatman’. Na verdade, atravessou o ‘Beco do Batman e ocupou o espaço onde antes funcionava a ‘#galeriachoquecultural’. – As obras no novo ‘#jacaregrill’ – que abriu e fechou as portas durante a pandemia – seguem chamando a atenção. Elefante branco?

– Ao contrário do que tinha publicado – erroneamente – o blog, a loja de roupas femininas ‘#ciacuran’ não fechou -passava apenas por reforma – e, de passo, estampou um lindo grafite na parede externa do estabelecimento.”

Moradores também mudam

Já matéria divulgada pela revista ‘Isto É’ destaca a troca do perfil de moradores da Vila Madalena. A análise aponta para a sucessão de um público classe média baixa nos anos 70, para uma opção acessível dentro do centro expandido até o seu status atual, muito cobiçado.

O Plano Diretor de 2014 (Lei Municipal nº 16.050/14) teve como uma de suas principais estratégias territoriais para equilibrar a oferta de emprego e moradia a demarcação dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana. Os Eixos são áreas demarcadas ao longo dos sistemas de transporte coletivo de alta e média capacidade – como metrô, trem e corredores de ônibus – onde se pretende potencializar o aproveitamento do solo urbano, articulando o adensamento habitacional e de atividades urbanas à mobilidade e qualificação dos espaços públicos. São áreas estratégicas para a organização da cidade, que promoverão a mudança de padrões construtivos e de estruturação urbana, com o objetivo de ampliar o direito da população à cidade e reequilibrar a distribuição entre moradia e emprego, além de reduzir a necessidade de longos deslocamentos diários.

Para estimular o adensamento populacional e construtivo ao longo dos eixos, o PDE definiu que poderá ser construído mais nestas áreas do que comparado ao restante da cidade. Diante disso, foi definido que o Coeficiente de Aproveitamento máximo nos Eixos é igual à 4,0 (isto é, pode-se construir até 4x a área do terreno), enquanto que no miolo dos bairros é igual à 2,0 (isto é, pode-se construir até 2x a área do terreno).

Assim, combina-se desenvolvimento urbano, com mobilidade, com redução da emissão de gases poluentes e novos empreendimentos imobiliários mais amigáveis com o térreo e espaço público. Os eixos foram demarcados pelo PDE ao redor das estações de metrô, atingindo as quadras em um raio de 400m a partir da estação, além de quadras inteiramente contidas em uma circunferência 600m a partir da estação.