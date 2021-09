Assim como nós, humanos, os pets também necessitam de acompanhamento médico desde cedo, para garantir uma vida longa e saudável e evitar problemas e doenças graves no caminho. Todo mundo já ouviu aquela velha frase “A saúde começa pela boca”, e apesar de parecer conversa de mãe, ela realmente tem um fundamento muito importante: cuidar da saúde bucal é essencial.

É na boca que estão presentes muitas bactérias que podem ser prejudiciais à saúde, tanto de humanos, como de animais. E eles têm um outro agravante: alguns pets costumam comer coisas do chão, mexer em lugares com a boca, sem saber que aquilo pode afetar à sua saúde.

Mas… pode escovar dente de cachorro todo dia? Qual pasta deve-se usar? E a escova? Cachorro tem cárie? A Dra. Maria Izabel Ribas respondeu às principais dúvidas dos tutores.

Qual a melhor frequência de escovação?

Sabemos que a recomendação dos dentistas humanos é para escovar os dentes sempre após as refeições, no mínimo três vezes por dia. Mas, e os cachorros? De acordo com a Dra. Maria Izabel Ribas, o ideal é escovar os dentes do seu pet no mínimo três vezes na semana.

“A escovação dental é a melhor forma de prevenir o bafo, gengivite e problemas orais frequentes nos pets como a doença periodontal. O ideal é que seja realizada com pasta de uso veterinário 1x por dia, ou ao menos 3x na semana”, afirma. A Dra. Ribas é Mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Fundadora da Odontocão.

Qual pasta de dente pode usar?

Escovar os dentes dos pets levanta outra dúvida muito pertinente nos tutores: existe uma pasta de dente feita para isso? Obviamente, não é recomendado utilizar a mesma pasta que você, ser humano, escova os próprios dentes, pois seria prejudicial ao animal – e ele não sabe bochechar e cuspir, não é? Isso porque as pastas convencionais contêm produtos que, quando ingeridos pelos pets, podem causar intoxicação e gastrite.

Por isso, a dica é procurar um creme dental veterinário, que não ofereça riscos ao animal, em caso de ingestão.

