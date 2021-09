Desde o dia 17, a Ciclovia Novo Rio Pinheiros passou a funcionar até a meia-noite no trecho iluminado entre a região da Ponte Estaiada e da Ponte do Jaguaré, com entrada permitida das 5h30 às 23 horas. O novo horário é um projeto piloto, com duração de aproximadamente 30 dias, para entender o perfil do público que pedala no período noturno e fazer as adaptações necessárias para melhor atender quem usa o espaço.

Para os ciclistas que irão frequentar a Ciclovia após as 18h30, antes do primeiro acesso, será necessário preencher um cadastro no site https://cicloamigos.com.br/ . Ao final do preenchimento, será gerado um cartão de acesso em arquivo PDF, que poderá ser impresso ou salvo em qualquer dispositivo móvel, e deverá ser apresentado na entrada. Nesse horário, e até às 23h, o acesso poderá ser feito somente pela Passarela Parque do Povo, Passarela da estação Vila Olímpia e Ponte Cidade Universitária.

Desde o início do mês, a Ciclovia Novo Rio Pinheiros conta com iluminação em um trecho de dez quilômetros, numa parceria feita com a iniciativa privada, garantindo mais segurança aos ciclistas para pedalar à noite. A gestão da Ciclovia foi transferida para a iniciativa privada em março do ano passado. Desde então, foram feitas diversas melhorias, como recapeamento e pintura da pista, sinalização, limpeza e jardinagem. Os ciclistas ganharam pontos de apoio com banheiro e bebedouro, além de novos cafés, vending machines e até chuveiros distribuídos ao longo do percurso.

Sobre a Ciclovia Novo Rio Pinheiros

Com 21,5 km de extensão numa área pertencente à CPTM, ao longo da Linha 9-Esmeralda e às margens do Rio Pinheiros, a ciclovia tem atraído cerca de 100 mil ciclistas por mês. Por meio de um chamamento público, o Governo do Estado de São Paulo transferiu a gestão da área para a iniciativa privada em março de 2020. A Farah Service assumiu os trabalhos de recuperação e obteve o direito