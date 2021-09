A população da Vila Madalena reclama do som alto proveniente de empreendimentos locais. Mesmo com a presença da covid-19, moradores relatam público em festas na região. A Vila Madalena é conhecida por ser um reduto boêmio. Porém, moradores locais relatam desrespeito às leis que regem o silêncio. A Polícia afirma que, ao ser acionada, faz as orientações possíveis.

Moradores locais relatam incômodo

“Shows ao vivo com caixa de som e decibéis muito além do permitido no Pai do Beco, rua Harmonia 40 (altura do Beco do Batman). Aglomeração e fechamento de via pública. É todo sábado, desrespeito total as regras mais básicas da vizinhança civilizada!” O.A.

A redação foi procurada pela comunidade que pretende acionar a Associação de Moradores locais.

Gazeta de Pinheiros – Você mora nas proximidades do Sampa Hostel? É moradora do local há quanto tempo?

Hanna Dias Ribeiro Braga – Sim, moro no prédio localizado em frente à entrada do Hostel desde fevereiro de 2021.

GP – Quais são as principais reclamações em relação ao local?

HDRB – Som muito alto, não sendo possível dormir nesse horário, conversar na sala. Fico imaginando pessoas idosas o tanto que o som deve atrapalhar, pois é possível escutar tudo da festa, como se tivesse ocorrendo dentro da casa.

GP – Quais são os horários em que o barulho acontece? Que tipo de ruído é promovido no local?

HDRB – O som normalmente ocorre sábado a partir das 15h até 22h e domingo é das 15h às 22h. O som é de banda, DJ e pessoas gritando.

GP – Há festas noturnas? O maior ruído acontece em que horário?

HDRB – Noturnas não. O maior ruído ocorre no período da tarde no sábado e domingo.

GP – Já houve contato direto com o local ou alguma tentativa de acordo? Qual foi o resultado?

HDRB – Da minha parte não, mas sei de outros moradores que já tentaram contato com o local e a proprietária informa que possui alvará para eventos, está dentro da legislação e continua realizando os eventos. Porém, os eventos vêm ocorrendo com o som muito alto, inclusive se você observar nas avaliações do hostel no Google, tem hóspedes que reclamam do barulho diz que o hostel mudou muito. Sei que o barulho também está impactando o restaurante SAJ, que não está conseguindo utilizar as mesas que ficam na parte externa, pois não é possível nem conversar quando o som começa. Eu mesma já presenciei isso.

GP – Houve tentativa de solicitação de auxílio de órgãos de proteção, como a PM ou a Prefeitura em relação à Lei do PSIU?

HDRB – Sim, já abri duas reclamações.

GP – Que ações a comunidade local pretende tomar? A iniciativa conta com o apoio de um grupo de moradores?

HDRB – Eu estou tentando uma ação junto à associação de moradores. E a ação visa acabar com o som. O Hostel pode continuar exercendo as atividades dele, mas festa como estão fazendo está afetando até a saúde dos moradores!

Procurado, o Sampa Hostel não retornou até o fechamento desta edição.

A polícia orienta

quando é acionada

A Polícia Militar informa que foi acionada para atender a ocorrência nos dois locais informados, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. Quando acionada para atender ocorrências de festas em propriedades privadas, as equipes orientam os moradores. Por não ocorrer em via pública, não há a possibilidade de intervenção direta. Dessa forma, são realizadas as orientações e os fatos são registrados tanto pela PM quanto reportados à Polícia Civil.

Prefeitura afirma

monitorar via PSIU

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que o Sampa Hostel possui licença de funcionamento para serviços de hospedagem ou moradia, portanto, condizente com a atividade exercida. Já o Pai do Beco, não possui licença. A administração regional iniciará ação fiscal no local, que terá 30 dias para se regularizar. Ambos os locais constam na programação do Programa de Silêncio Urbano (PSIU) para fiscalização nos próximos dias. As datas não são divulgadas para não atrapalhar o resultado da ação.