Nossos relacionamentos passados, quando não são resolvidos, podem influenciar não somente nossas escolhas, mas também nos bloquear para relacionamentos futuros.

Nem sempre temos a consciência do quanto nos machucamos e como isso ainda pode estar presente e intervindo no fluir de nossas relações presentes e em outras áreas da nossa vida.

Quando comecei a estudar a área de Relacionamentos, percebi que muitas pessoas, principalmente as mulheres, estavam ficando cada vez mais desacreditadas no Amor. Foi estudando com autoridades em Relacionamento, Neurociência, Física Quântica e espiritualidade que percebi que nossos bloqueios são o maior motivo para que nossos desejos não se realizem!

É difícil acreditar que precisamos trabalhar nós mesmas para que os resultados da nossa vida mude, mas esta grande verdade pode englobar:

• Ressentimentos

• Pensamentos Negativos

• Passado mal resolvido

Vou sugerir 6 passos para que você resolva seu passado e possa estar preparada para um novo amor.

Você sentirá o seu desbloqueio físico e emocional em cada um deste 6 passos, indo de encontro para sua libertação:

• O que de bom teve no seu relacionamento? Escreva o que era positivo entre vocês. Pode ser companheirismo, alegria ou outras características.

• O que você não quer mais viver no próximo relacionamento? Escreva o que foi negativo. Pode ser falta de respeito, traição.

• O que você aprendeu com o que viveu e não quer mais viver? Pode, por exemplo, ter aprendido que nunca mais vai deixar alguém gritar com você ou lhe desrespeitar.

• Trabalhe seu ressentimento e perdoe. Pode escrever uma carta para a pessoa dizendo como ela lhe magoou e no final perdoe para se libertar. Não precisa enviar a carta, você pode queimá-la.

• Manter boas memórias. É importante manter as boas lembranças dos relacionamentos passados para não vibrar na raiva ou ressentimento. Então, guarde na memória o que foi bom.

• Por que a pessoa entrou na sua vida? Aqui você pode pensar como você cresceu e aprendeu com este relacionamento. Pode ser que tenha aprendido que precisava se valorizar mais, gostar mais de você.

Liberte-se do que passou e prepare-se encontrar um novo amor!

Instagram: margareth.signorelli; http://institutoile.com.br/