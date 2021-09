Há poucos meses o Parque Chácara do Jockey completou cinco anos de sua abertura. Parece que foi ontem que vimos os muros do terreno serem derrubados, revelando todo o espaço e natureza que até então não eram de acesso público. Durante muitos anos a população do bairro, associações, entidades locais e os mais diversos profissionais se mobilizaram para transformar essa área em parque público. Contrariando o senso comum, isso deu certo! Não fosse a união das pessoas em um movimento ativo, no lugar do parque hoje teríamos construções privadas de caráter diverso.

Nesses cinco anos, é magnífico que a natureza do parque tenha sido bem preservada. Ruim que o parque tenha sido utilizado para a plantação de árvores de compensação, sem adequado critério paisagístico ou botânico. É lindo que o lago continue sendo apenas o lar de animais e integre a paisagem. Ruim que o seu entorno apresente sinais de erosão e pista de difícil acesso em dias de chuva. São memoráveis as atividades feitas no núcleo da cultura, momentos de confraternização e festa da comunidade. É indignante o abandono das estruturas das baias que realmente estão caindo aos pedaços.

Então, como celebrar os cinco anos de parque público? Que tal a lembrança de um campeonato especial de que você participou, uma apresentação musical, de dança ou uma prática física que você fez? Lembrar de uma tarde de sol embaixo de uma árvore, ou quando você descobriu um canto do parque que parecia ser só seu. Talvez um lindo por do sol no gramado, olhando para o jacarandá mimoso florido? O dia em que você cantou no coreto, dançou no redondel, entrou em uma cocheira, ou em um conjunto de cocheiras e viu uma exposição de arte… ou fez uma arte no chão, com papel, caneta, giz e tinta. Quando você parou o que estava fazendo, para responder a uma pesquisa sobre o que gosta e o que quer ver no parque? Será que naquele dia em que você ficou admirando o pessoal do skate não tinha um medalhista olímpico praticando? Ou o próximo medalhista? Aquele passarinho engraçado, o outro brigão, o saruê que te assustou, os patos no lago no dia frio e as árvores balançando no vento da tempestade de chuva que você tomou…

Nosso parque é natureza, é história e, vejam só! Já está afetuosamente povoando nossa memória. Uma coisa é certa: visível ou invisível à maior parte dos usuários, àqueles que correm ou caminham, praticam skate ou jogam bola, existe uma comunidade protegendo o parque. Essas pessoas estão no Movimento, no Conselho Gestor e no voluntariado. Mantêm aceso o espírito de utilização pública do espaço e evitam que o parque seja explorado comercialmente, com controle de atividades e fechamento de espaços por empresas particulares. Isso também é importante para a criação de muitos desses momentos.

O Parque Chácara do Jockey já é o parque mais frequentado da região do Butantã. Continuemos defendendo seu caráter público e gratuito, sua natureza preservada e seus espaços compartilhados. Participe do parque, frequentando, sugerindo melhorias e lutando por ele. Participe da elaboração do seu Plano Diretor, uma das grandes conquistas desse parque nestes cinco anos: Plano Diretor Participativo, em que a comunidade decide sobre o futuro do parque.

*Renato Mancini, Movimento Parque Chácara do Jockey