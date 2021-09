O vice-governador Rodrigo Garcia e o Secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy participaram no último dia 15, do lançamento da primeira viga-guia da Linha 17-Ouro do Metrô no trecho da Marginal Pinheiros. A operação envolveu o uso de equipamentos especiais e marca a retomada da construção da via da Linha 17, que vai ligar o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos.

Em 2018, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) realizou o leilão de concessão das linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metrô. O objetivo de ceder a operação comercial das duas linhas ao setor privado, pelo período de 20 anos, foi atingido e o vencedor do certame foi o ‘Consórcio Viamobilidade’ (formado pelas empresas ‘Ruasinvest’ e ‘Grupo CCR’).

A linha 17-Ouro, com tecnologia de monotrilho, integrará o aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária da capital paulista. O trecho de 7,7 quilômetros de extensão compreenderá oito estações elevadas (Congonhas, Jardim Aeroporto, Brooklin Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan e Morumbi) e um pátio de estacionamento e manutenção, chamado Água Espraiada. Com demanda diária prevista de 200 mil passageiros, a linha 17 será integrada à linha 5-Lilás do Metrô e à linha 9-Esmeralda da CPTM.

Em dezembro, foram retomadas as obras civis da Linha 17-Ouro, que vai ligar o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos de São Paulo. Junto ao secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, foi emitida a Ordem de Serviço para que a empresa Coesa Engenharia inicie de imediato as atividades para o acabamento da via e de sete estações, retomando assim as últimas atividades pendentes para a implantação da Linha 17.

As obras da futura Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo, iniciadas em janeiro deste ano, após um longo imbróglio judicial envolvendo outras empresas participantes da licitação, seguem a todo vapor. O projeto prevê um total de quatro etapas até a conclusão, prevista para o início de 2024. O investimento total deve alcançar R$ 988 milhões de reais, que serão cobertos pelas licitantes.

Plano de Expansão

O primeiro trecho do monotrilho, que terá uma extensão de 7,7 km operacionais, interligará a Linha 9-Esmeralda da CPTM na Estação Morumbi, com a Linha 5-Lilás do metrô (operada pela ViaMobilidade) na Estação Campo Belo e o Aeroporto de Congonhas, na estação Congonhas.

Outros dois trechos, que devem passar pela comunidade Paraisópolis para se conectar a Linha 4, Amarela, do Metrô, seguem sem programação definida. De acordo com Joubert Flores, Diretor de Engenharia da BYD Brasil, essa parceria trará mais segurança aos usuários, que poderão contar com um serviço de mais qualidade e disponibilidade, com a garantia de que as obras seguirão todas as regulamentações e certificações previstas.