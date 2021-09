Gloria Estefan ficou conhecida no Brasil pela música tema das Olimpíadas de Barcelona, pela trilha sonora do clássico: Top Gun e a da novela da Globo, Top Model. A cantora cubana nascida em Havana era filha de um dos guarda-costas do ditador Fulgencio Batista, deposto por Fidel Castro. Acontece que logo após os guerrilheiros tomarem o poder, a família da recém-nascida com menos de dois anos teve de fugir para Miami e abrir um dos primeiros restaurantes cubanos dos EUA, a fim de sobreviver. A biografia sutil da exilada pode ser conferida na nova animação da Netflix, produzida pela Sony, com destaque a belíssima trilha sonora composta pelo genial Lin-Manuel Miranda, ganhador de um Prêmio Pulitzer, dois Grammys, um Emmy e três Tonys. Na trama, dois cantores de cabaré ficam separados na década de 1950 por aquela utopia assassina. Enquanto Marta Sandoval (Gloria Estefan) é contratada para fazer shows em Miami, Andrés (Juan de Marcos González) se contenta em cantar ao ar livre pelas ruas de Havana para um público desnutrido. A Jornada de Vivo consiste em entregar a Marta uma canção de amor composta pelo eterno namorado antes da aposentadoria da cantora em 2021. O road movie do kinkajou (Lin-Manuel Miranda) começa em Key West, passa pelos lamacentos pântanos até chegar em Miami. A sobrinha do seu dono (Ynairaly Simo) a contragosto da mãe (Zoe Saldana) será uma ajuda fundamental até o destino final de Vivo. Em função da perda do fiel parceiro comercial para os comunistas, o Presidente Kennedy impôs um bloqueio econômico a Cuba, instalou mísseis na Turquia e na Itália apontados para a União Soviética, além de autorizar a CIA uma invasão fracassada à Baía dos Porcos em abril de 1961 por um grupo paramilitar de exilados cubanos anticastristas. Um desses soldados foi o pai de Gloria Estefan. A ousada intervenção do governo democrata ao país vizinho teve uma resposta à altura por parte dos soviéticos no ano seguinte, o que quase destruiu o planeta. A Crise dos Mísseis em outubro de 1962 pode ser conferida na película documental 13 Dias Que Abalaram o Mundo, estrelada por Kevin Costner em 2000, e no recente trabalho dirigido por Dominic Cooke, The Courier. Na trama de 2020, Oleg Penkovsky (Merab Ninidze) está descontente com o governo linha-dura de Nikita Khrushchev, por isso divulga fotos e informações ultrassecretas à agente da CIA, Emily Donovan (Rachel Brosnahan), entre elas, a localização exata dos mísseis cubanos, acabando com aquele impasse nuclear que perdurava há duas semanas. Por conseguinte, o militar é executado e o seu colega britânico disfarçado de espião do MI6, Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), torturado durante anos. A possibilidade real e imediata de uma guerra nuclear entre as duas superpotências, seja por loucura ou falha mecânica, motivou os diretores Sidney Lumet e Stanley Kubrick, baseado nos romances literários, Fail Safe e Red Alert, estrear suas respectivas produções cinematográficas bastante semelhantes no mesmo ano. A comédia genial de humor absurdo, eternizou a carreira de Peter Sellers, ao interpretar ao mesmo tempo, um militar prudente, um nazista louco chamado Dr. Strangelove, disponível no Prime Vídeo, e um presidente americano condescendente. Enquanto em Fail Safe, Henry Fonda humaniza JFK, assassinado alguns meses antes da estreia do filme de suspense de guerra, mas não o isenta de culpa. Em 2000, George Clooney idealiza e participa do remake de Fail Safe para a TV, estrelado por Richard Dreyfuss, Don Cheadle e Brian Dennehy.

A invasão à Baía dos Porcos obrigou a família do ator Andy Garcia a fugir de Cuba para Miami quando ele tinha apenas 5 anos. A biografia dos tradicionais agricultores que tiveram todas as suas posses confiscadas pelo governo marxista pode ser conferida em, A Cidade Perdida de 2005. Os lavradores trocaram a riqueza acumulada por várias gerações pela liberdade capitalista americana, a começar do zero, lavando pratos. É preferível ser um pobre livre do que um rico escravizado. Na trama dirigida por Andy Garcia, os irmãos mais jovens e a namorada de Fico Fellove, aderem ao movimento coletivista por um preço altíssimo. Aurora (Inés Sastre) se une ao guerrilheiro Che Guevara, que torturava os opositores antes de executá-los no paredão a sangue-frio. Após o fechamento da Casa Noturna El Trópico pelos revolucionários, com argumentos tão esdrúxulos quanto aos dos porcos em A Revolução dos Bichos, o empresário Fico (Andy Garcia) deixou a Ilha acompanhado do fiel amigo, interpretado por Bill Murray.

The Americans, criada pelo ex-agente da CIA Joe Weisberg, eleita pela conceituada revista Rolling Stone uma das 50 melhores séries de todos os tempos, está disponível no Prime Vídeo. Ambientada no início dos anos 1980, dois agentes soviéticos da KGB disfarçados, se infiltram no coração da América vinte anos antes, formando uma típica família americana. O casal adota nomes falsos dos falecidos Elizabeth (Keri Russell) e Philip Jennings (Matthew Rhys), mas tem dois filhos legítimos que não desconfiam daquela vida forjada de mentiras e aparências, a exemplo do novo vizinho Stan Beeman (Noah Emmerich), que trabalha na secção de contra-espionagem do FBI. O objetivo dos espiões bem treinados era destruir o sonho americano de dentro para fora através de um vírus mortal desenvolvido em laboratório que por pouco não foi disseminado na atmosfera americana. Com disfarces de mestre, os carismáticos espiões plantavam escutas a fim de roubar documentos ultrassecretos a qualquer custo. Afinal, os fins justificam os meios. Ocorre que ao contrário da esposa apaixonada pela causa socialista, o marido vai se americanizando aos poucos até o lado racional dele despertar. A série redondinha sem maniqueísmos encerra de forma brilhante nos acordes da música Brothers in Arms do Dire Straits. Em 1985 o governo comandado por Mikhail Gorbatchov, que completou 90 anos este ano, ficou dividido pelos traidores e corroído de dentro para fora após o acidente nuclear em Chernobyl, meses depois. Na prática, o projeto Guerra nas Estrelas e a Sala de Guerra, inspirada no filme de Kubrick, serviu apenas para o presidente Ronald Reagan intimidar os comunistas, pois, o grande inimigo que atacou a América em seu próprio território pela primeira vez, pilotava aviões comerciais de passageiros ao invés de caças militares de guerra. Em, Quanto Vale?, da Netflix, um advogado democrata insensível e materialista tenta criar um fundo de ajuda às vítimas dos ataques em 11 de setembro. Conforme o legalista bem-intencionado (Michael Keaton) se envolve a contragosto com aquelas pessoas, percebe que a vida humana não tem preço. Um ótimo tema que gasta precioso tempo com discussões extraconjugais, ignorando as ações dos bombeiros e outros heróis que ficaram com sequelas permanentes.

A Jornada de Vivo (2021) – Nota: 3,5

13 Dias Que Abalaram o Mundo (2000) – Nota: 3,5

The Courier (2020) – Nota: 3,5

Dr Fantástico (1964) – Nota: 5,0

Limite de Segurança (1964) – Nota: 3,5

Código de Ataque (2000) – Nota: 3,5

A Cidade Perdida (2005) – Nota: 5,0

The Americans (2013 – 2018) – Nota: 5,0

Quanto Vale? (2021) – Nota: 3,0