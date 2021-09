A caminhada Pró-Pinheiros será realizada no próximo dia 18, como protesto das áreas ameaçadas, onde os moradores estão sofrendo grande assédio das incorporadoras. Desejam mostrar à Prefeitura e Secretaria de Licenciamento que não estão satisfeitos com a transformação urbana, sem planejamento do bairro de Pinheiros. Proprietários estão sofrendo a pressão de ter que vender seus imóveis e mudar de suas residências. “Uma tática lamentável a causar angústia e prejuízo a famílias inteiras, para que se mudem a outros lugares distantes, onde não tem identificação e laços comunitários. Ao mesmo tempo destroem a memória e a alma de Pinheiros, sem nenhum respeito pelos moradores que tem sua vida centrada nas referências do bairro e naquilo que construíram ao longo dos anos”.

Chamamos a atenção das autoridades para os impactos negativos que este abuso construtivo ao bairro trouxe e está trazendo sobrecarga excessiva na infraestrutura urbana, como redes de água e esgoto, energia elétrica e internet, além de um volume maior de tráfego nas ruas e avenidas, mais poluição e colocam em risco as áreas verdes e os espaços públicos. Paredes de concreto aumentando o calor no verão, criando obstáculos para a ventilação e deixando uma cidade fria no inverno.

A caminhada se iniciará as 15:00 horas na Rua Pascoal Del Gaizo 67, nas Vilas do Sol, passará pelas várias demolições e os novos empreendimento que estão tirando a visão do céu, do sol e da lua pelos enormes edifícios sem gabarito de altura. Terminará na praça da Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426. “Contamos com seu apoio e presença. Vamos exigir mais qualidade de vida!”

Pinheiros quer ser ouvido!