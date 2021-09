Estamos chegando na estação das flores. Nossos caminhos já estão mais coloridos em cada canto da rua. Mas em nossa casa elas também podem fazer a diferença, dando vida a todos os ambientes. Flores coloridas, ou mesmo vasos com folhagens mais discretas, podem ser o diferencial na decoração. Para salas executivas ou mesmo apartamentos mais despojados, as plantas podem marcar presença e combinar com inúmeras situações.

Entretanto, como são seres vivos, elas necessitam de carinhos especiais. O Grupo 1 de Jornais conversou com Rosana Kimura, do Garden Center Morumbi, sobre os cuidados que as plantas exigem. Rosana comenta que, com a chegada da primavera a procura por flores aumenta muito. Afinal, como ela mesma diz, estamos na “estação das flores”. Isso se reflete na variedade de produtos disponíveis ao público que frequenta a sua grande loja e exposição variada e completa, em um ambiente agradável, com cascata interna e atendimento nota 10.

No Garden Center é possível encontrar vastas opções de plantas (cerca de 500 espécies) e acessórios disponíveis que combinam com o seu ambiente. Também são oferecidos arranjos em que você pode acrescentar detalhes personalizados, encontrados com exclusividade. “Temos várias espécies que ficam mais bonitas na primavera”. O clima é uma das chaves do sucesso. O tempo de São Paulo fica menos seco na estação, com o início da temporada de chuvas. “Algumas espécies sofrem com o clima seco. Por isso, devemos conhecer o jeito de cuidar, pois temos plantas perenes e outras que são apenas de momento”, afirma.

Segundo Rosana, entre as principais plantas da estação estão a gardênia, os gerânios, os hibiscos, entre outras. Quando perguntada sobre as mais procuradas, informa que “são as orquídeas, margaridas, violetas, azaleias, lírios, enfim, flores!”. Ela lembra que plantas precisam de cuidados, como água, adubo, ambiente adequado, ou seja, planta de sol deve estar exposta, meia sombra protegida e assim por diante.

É preciso conhecer para entender o que ela precisa. O Garden dá orientação aos clientes sobre os cuidados, os locais em que ficarão expostas, seja em casa, no escritório ou no jardim. Também executa plantios em jardins, vasos, jardineiras e jardins verticais.

Caso você precise de mais dicas e orientações, não se preocupe, pois o pessoal do Garden Center Morumbi presta assessoria a todos que os visitam e também via telefone (11) 3772 3001.

Serviço: Garden Center Morumbi – Av. Dr. Guilherme Dumont Vilares, 317; (11) 3772 3001 http://gardencentermorumbi.com.br