As restrições impostas pelo Governo de São Paulo aos estabelecimentos comerciais classificados como não essenciais, por causa da covid-19, levaram os micro e pequenos empreendedores a reinvenção. A saída para muitos deles foi investir na venda on-line. De olho nesta necessidade e para ajudar – principalmente – o comércio de bairro, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) desenvolveu o Vitrine Sampa, serviço exclusivo para os associados venderem seus produtos ou serviços na internet.

A solução da entidade tem como objetivo impulsionar e atender o pequeno e médio comerciante ou prestador de serviço que não possui loja virtual. No Vitrine Sampa, em poucos passos já é possível vender e faturar. Dados da pesquisa da Ebit|Nielsen mostram que em 2020, o e-commerce brasileiro registrou crescimento de 47% no primeiro semestre, a maior alta em 20 anos. As medidas restritivas foram determinantes para esta elevação, que apontou também crescimento de 39% no faturamento (90,8 milhões) em relação ao primeiro semestre de 2019.

Com o Vitrine Sampa a ACSP pretende fortalecer o negócio de pequenos lojistas, comerciantes, empreendedores e profissionais liberais de diferentes segmentos. “Nosso associado terá mais alcance para seu produto e serviço. Estamos falando de uma ferramenta segura e que foi pensada para facilitar a vida do empreendedor que não tem sua própria loja virtual”, afirma o presidente da entidade Alfredo Cotait Neto.

Entre as opções que estão disponíveis para venda no site são artigos de vestuário, calçados, eletrônicos, acessórios, móveis, produtos de alimentação e de beleza.

A plataforma conta com as alternativas de envio usuais em e-commerce e tem como diferencial o Vitrine Entrega, ferramenta da ACSP que oferece frete com valor fixo de R$ 10 e entrega em até dois dias úteis na capital e Grande São Paulo.

O vice-presidente da ACSP, Roberto Mateus Ordine, idealizador do projeto, conta que a ideia surgiu no final do ano de 2019 para ajudar o pequeno e médio comerciante. “Como entidade representativa do varejo pensamos em um projeto que pudesse atender pequenos e médios empresários a ingressarem no mundo digital. O projeto amadureceu e hoje se tornou um canal de vendas de produtos e serviços. O Vitrine Sampa vai aproximar os consumidores dos comerciantes de bairro”, frisa.

Os associados contam ainda com o serviço de fotografia e auxílio no cadastro dos produtos para facilitar a venda e atrair os clientes. Para ativar a loja no site o associado deve preencher os dados pessoais da empresa como o CNPJ ou código de associado, razão social, contatos telefônico e de e-mail. Ao finalizar o cadastro, um e-mail é enviado para confirmar o cadastro.

Sobre a ACSP: A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em seus 126 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua diretamente na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Além do seu prédio central, a ACSP dispõe de 15 Sedes Distritais, que mantêm os associados informados sobre assuntos do seu interesse, promovem palestras e buscam soluções para os problemas de cada região.