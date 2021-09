Zonas Sul e Oeste da capital paulista concentra bairros em que taxa condominial e IPTU superam gasto com locação do imóvel. Média na cidade é de 35% Bairros da Zonas Sul e Oeste de São Paulo são os que concentram os maiores valores de condomínio e IPTU na cidade em comparação com o preço do aluguel, mostra levantamento inédito da Plataforma Imobiliária Digital ‘QuintoAndar’. Já as Zonas Leste e Norte têm os bairros em que essa relação é a menor na cidade. Em média, os paulistanos gastam com condomínio e IPTU valor equivalente a 35,14% do aluguel que pagam.

Na Zona Sul, o maior custo relativo é no Real Parque, onde condomínio e IPTU equivalem em média a 82% do preço do aluguel. Portal do Morumbi, Panamby, Morumbi e Vila Sônia aparecem na sequência, todos com taxas superiores a 80%. Já os bairros com menor custo relativo são Ermelino Matarazzo, Ponte Rasa, Artur Alvim, Vila ré, na Zona Leste, e Jardim Brasil, na Zona Norte.

Apesar dos preços de locação de imóveis ainda estarem se recuperando das perdas mais drásticas provocadas pelo impacto da pandemia de Covid-19 na economia, como indicado pelo Índice ‘QuintoAndar’, os custos total de taxas como condomínio e IPTU são um desafio financeiro na hora de alugar um imóvel.

Os principais fatores que influem nos valores de aluguel e de condomínio são diferentes. No caso do preço do aluguel, procura e demanda são os principais influenciadores, seguidos por características do imóvel e seu estado de conservação. No caso das taxas condominiais, o que influi mais são os gastos com funcionários, manutenção e conservação de áreas comuns, como elevadores, áreas de circulação, piscina e espaço gourmet.

Onde o inquilino paga mais de condomínio e IPTU do que aluguel

De acordo com o levantamento da maior plataforma digital de moradia da América Latina, 23,3% dos inquilinos do Real Parque gastam mais com essas contas do que com o custo mensal de locação. No Portal do Morumbi, 20,1% dos locatários estão nessa situação, vivenciada por 14% dos inquilinos do Panamby.

Na capital paulista, 2% dos inquilinos do QuintoAndar pagam mais de condomínio e IPTU do que no aluguel em si. O percentual é menor do que o registrado no Rio de Janeiro, onde 3,4% dos locatários estão nessa situação.