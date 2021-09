Enquanto relatos de assaltos continuam chegando, iniciativas locais buscam métodos para amenizar o problema. Na região, moradores do City Boaçava se unem para providenciar monitoramento particular.

Associação de moradores promove monitoramento na região

A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais conversou com Silvia Padin, presidente da Associação dos Moradores do City Boaçava (SAB), sobre os planos da entidade de auxiliar no monitoramento da região.

Gazeta de Pinheiros – O que é o novo plano de segurança?

Silvia Padin – Possui como objetivo preservar o ambiente, mitigar riscos, proteger moradores e seus ativos.

GP – Como foi o processo de elaboração?

SP – Constituído por uma comissão de segurança dos moradores em 2019 houve a contratação da empresa de consultoria de segurança, especializada em projetos de bairros, com plano de preservação e segurança conceitual, com definição dos recursos técnicos e operação com custo estimado do investimento e despesas. Realizada a assembleia para deliberar o investimento (200 participantes), com cobrança compartilhada diluída em 15 meses. Realizado o desenvolvimento do projeto pré executivo da tecnologia, processo de concorrência da compra de tecnologia e serviços e implantação do CCO (Central de Controle Operacional) na praça Barão Pinto Lima. Atualmente, em fase de conscientização dos moradores e aprimoramento da operação.

GP – Qual a sua abrangência?

SP – Entre a Av. Prof Fonseca Rodrigues, a Av. Padre Pereira de Andrade e Av. Queiroz Filho.

GP – Como será a estrutura?

SP – Fechamento virtual dos 21 acessos, através de câmeras com leitura de placas e câmeras fixas com analítico de vídeo para identificação de transeuntes e seus comportamentos. Equipamentos instalados em postes de 3 metros, iluminados com placas chamativas. Haverá postes internos também com leitura de placa e câmeras, para rastrear veículos e pessoas suspeitas. Total de 52 postes, 5 veículos de ronda e apoio na entrada e saída dos moradoras de suas residências. Aplicativo de celular que permite compartilhar informações, acesso às câmeras, solicitação de ronda e botão de pânico. Sistema de web para gestão de imagens, alertas e informações e central de controle operacional (CCO), com assistência de segurança 24 hs.

GP – A iniciativa conta com a participação de quais entidades (públicas e privadas)?

Privadas: SAB; Eytan Magal-Risks and Security Solutions (Gestão de Segurança); Aster (Serviços de Vigilância); Ground Security (Sistemas de segurança) e Urbanii (Aplicativo e Sistema de gestão de informações).

Públicas: Polícia Militar de SP, Subprefeitura de Pinheiros. Responsável: Richard Haddad.

GP – Quais são as principais preocupações da comunidade?

SP – Devido à proximidade à CEASA (desabrigados) e ao Parque Villa-Lobos (grande circulação de pessoas): proteção a vida e patrimônio; desvalorização dos imóveis; teoria das “janelas quebradas” – ambiente degradado atrai a criminalidade e violência.