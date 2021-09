A grande frota de veículos que circula na cidade de São Paulo acaba causando estragos no asfalto, além da ação do tempo. A manutenção constante é necessária para evitar problemas maiores e acidentes. A Prefeitura promete vistoriar os locais para verificar eventuais problemas, mas estudos mostram que o material empregado é de péssima qualidade, e os serviços são feitos sem os cuidados necessários e fiscalização.

Em vias com grande tráfego, como avenidas Rebouças, Santo Amaro, Eusébio Matoso, Francisco Morato, Giovanni Gronchi, Vital Brasil, Corifeu de Azevedo Marques, e muitas outras, o desgaste do asfalto é grande. Nestes trechos de ligação, o número de veículos é alto e os cuidados com o trânsito precisam ser ampliados, principalmente pelas crateras que se formam dentro dos corredores de ônibus, pois muitos não possuem pavimento especial de concreto.

Tapa-buraco com material de qualidade inferior

Para solucionar o problema, existe o serviço ‘tapa-buracos’. Ele consiste em um conserto no asfalto feito pela Prefeitura no lugar onde surgiu um buraco, quando o asfalto velho é removido de toda a área ao redor do buraco, preenchendo-se então o local com asfalto novo. O problema volta a acontecer em breve espaço de tempo, pela qualidade duvidosa do material, que a USP já analisou e qualificou com qualidade inferior.

Além das grandes vias arteriais citadas, existem crateras nas faixa de ônibus, junto às guias e sarjetas, nas avenidas Guilherme Dumont Villares, Morumbi, Eliseu de Almeida, Hebe Camargo, Rio Pequeno e Francisco Morato, onde é preciso muita atenção.

Prefeitura promete vistoria

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informa que realizará uma vistoria nos endereços mencionados pela reportagem. Constatada a responsabilidade desta Secretaria, o serviço necessário será incluso no cronograma de serviços para ser realizado na próxima semana. O cronograma poderá sofrer alteração devido à chuva.

Em relação ao recapeamento, a SMSUB efetuou o serviço na Avenida Morumbi em 2020. Já as Avenidas Giovanni Gronchi e Guilherme Dumont Villares também receberam o serviço de recapeamento em 2020, no entanto, de forma parcial. Essas vias estão no planejamento do programa de recapeamento para 2021.

Recapeamento

Em todo o ano de 2020, a Secretaria Municipal das Subprefeituras tapou 130.404 buracos. Somente este ano, entre janeiro e março, foram tapados 38.276 buracos.

O Geovista realiza o mapeamento das vias da cidade e identifica a qualidade e o conforto do pavimento por meio de dispositivos acoplados a veículos. Dessa forma, é possível verificar as condições do asfalto e localizar possíveis defeitos e irregularidades. Trechos em situação ruim são analisados pelo Pavscan, que identifica o serviço que deverá ser realizado de acordo com o grau do desgaste, e, se necessário, pelo FWD, ferramenta responsável por identificar a necessidade de reparos profundos. Isso permite que as vias recebam um recapeamento exclusivo, gerando um investimento mais eficaz, economia financeira e de material, e mais qualidade.

Desde o início do programa de recapeamento, em 2017, até dezembro de 2020, cerca de 880,77 km de vias foram recapeados em todas as regiões da cidade, com investimento de R$ 1.164 bilhão. O planejamento do cronograma de vias que receberão o serviço de recapeamento em 2021 está sendo desenvolvido.