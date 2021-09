O Piscinão “Cedrolândia” no final da Avenida Francisco Morato, divisa com o município de Taboão da Serra, de acordo com indicação de moradores locais, continua abandonado e exalando um odor de esgoto insuportável. De acordo com as informações passadas, há esgoto a céu aberto. O calor fora de hora, mesmo no inverno, aumenta a sensação negativa e a situação está pior, pois resíduos continuam acumulados em seu interior.

Capacidade de armazenamento

Quando chove demais os córregos enchem rapidamente e podem transbordar, provocando inundações nas áreas vizinhas. É para evitar isso que os piscinões são construídos, para armazenar o excesso de água e, consequentemente, evitar enchentes. O ‘CedroLândia”, ao lado do Córrego Pirajussara absorve o excedente de águas provenientes em conjunto com os Piscinões ‘Sharp’ e “Maria Sampaio’, localizados no Campo Limpo e conta com uma capacidade de 113.00m³. No entanto, eles precisam estar sempre livres dos detritos e do lixo em seu interior, que costumam chegar junto com as águas e que podem reduzir sua capacidade de armazenamento.

Manutenção foi retomada

A pedido dos moradores, o Jornal do Butantã e a Gazeta de Pinheiros, pediram o apoio do vereador Eliseu Gabriel, que informou no último dia 18/8: “A manutenção do citado piscinão, bem como suas bombas foram retomadas em julho, após adequação financeira.”

Edital

No dia 29 de fevereiro, a Prefeitura publicou, no Diário Oficial do Município, o edital da Parceria Público-Privada (PPP) de piscinões (ou reservatórios de águas pluviais) da capital. A licitação está prevista para dia 1º de abril. Porém, o da “Cetrolândia” /Francisco Morato não consta no edital.

Novos reservatórios

A expectativa da Administração é que a construção de novos reservatórios e a requalificação dos existentes – o que inclui o desassoreamento e ampliação da sua capacidade de armazenamento– também signifique um aumento da eficiência do serviço, com a modernização dos equipamentos elétricos, eletromecânicos e dos sistemas de tecnologia da informação, que viabilizam a operação da drenagem e manejo das águas pluviais. A PPP dos Piscinões está no Programa de Metas da Prefeitura, no Objetivo Estratégico 32 – Implantar projetos de desestatização.