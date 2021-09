O ‘Birmann 32’ está localizado na Avenida Faria Lima, 3732, possui 29 andares e oferece o que há de mais moderno e tecnológico para as empresas. Rafael Birmann conta sobre a importância que deu ao projeto nos quatro eixos principais, capazes de tornar o empreendimento um marco para a cidade. Ele diz que focaram em energia, água, ar condicionado e reciclagem. Segundo compartilhou, o edifício é autossustentável.

Economia

“Sobre os aspectos técnicos, cada item do prédio foi muito bem pensado e discutido. No sistema de energia, é possível comprá-la na ‘Enel’, no ‘Mercado Livre’ ou fazê-la a gás em 100% do prédio, e o sistema de emergência é a diesel. Com isso, é possível comprar energia de uma forma redundante, resiliente e barata. Toda a iluminação aqui é led e isso diminui o forro de quase nove metros quadrados de whats para quatro metros”, explica.

Reciclagem e Garagem

Outro ponto importante que o responsável pelo empreendimento divide conosco é sobre o processo de reciclagem, pensado justamente para promover benefícios ao coletivo e ao meio ambiente. “Nos escritórios há muito papel. Praticamente 100% de tudo no prédio será reciclado. Nós usaremos uma enfadadeira e com isso venderemos os fardos para as empresas de reciclagem”.

Birmann 32 e sua contribuição urbanística

De acordo com Rafael, o ‘Birmann 32’ ainda traz uma inovação voltada ao espaço público. “Nós pensamos em oferecer um espaço urbano. Não um jardim para as pessoas olharem lá de cima e acharem bonito. Nós realmente queremos um espaço urbano aberto para as pessoas ocuparem, se sentirem acolhidas pela cidade; uma praça com cadeiras e mesas, restaurante, café; as cadeiras trouxemos do Canadá”, conta.

O prédio foi projetado pelo escritório Pei Partnership Architects – dirigido por Chien Chung Pei, filho do arquiteto I.M.Pei, responsável pelo projeto da pirâmide de vidro do Louvre, em Paris, que tem sede em Nova York. Já o arquiteto responsável é Eiji Hayakawa. A média do preço da locação é de R$230,00/m2.

Figura da baleia

Ao projetar o espaço aberto, eles também decidiram desenvolver uma escultura e pensaram na figura da baleia como símbolo para representar a ideia.

“A baleia é o símbolo da sustentabilidade, simboliza também a criatividade. Além disso, traz outros significados. No sentido mitológico, há a história do Moby Dick, que significa perseverança; para o Laviatã é o gigantismo, a grandiosidade. Há ainda a história de Jonas que, segundo a Bíblia, tentou fugir de uma missão que Deus lhe deu e foi engolido por uma baleia”.

A baleia será em tamanho natural, ou seja, quase 20 metros de comprimento. E o espaço público acolhedor foi desenhado pelo paisagista Tom Balsley “justamente para que as pessoas se sintam confortáveis”, assegura.

Fonte: Buildings.

Foto: Jean Santos