A Prefeitura de São Paulo mantém programas de distribuição de alimentos para as populações mais vulneráveis da capital, por meio do programa Cidade Solidária. O objetivo é garantir a segurança alimentar da população vulnerável neste período de aumento das restrições da fase emergencial do Plano São Paulo.

Cidade Solidária

O Cidade Solidária, já distribuiu 3 milhões de cestas básicas e mais de 1,5 milhão de kits de higiene aos paulistanos. O programa que passou, em janeiro, para a coordenação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), ganhou novo fôlego com a compra de cestas básicas para entregar 100 mil unidades por mês até o final de 2021. Além das cestas adquiridas diretamente pelo município, a cidade vai reforçar a campanha de doações para o programa, que conta com a participação da sociedade civil.

Cozinha Cidadã

Preocupada com a situação das pessoas mais vulneráveis, a Prefeitura – por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania – criou, no ano passado, o programa Cozinha Cidadã que, desde março de 2020, já distribuiu 300mil litros de água e 3 milhões de marmitas, produzidas por mais de 100 restaurantes credenciados que recebem 10 reais por unidade. A pasta já ampliou o cadastro de bares e restaurantes. Esse projeto foi iniciado em abril de 2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A iniciativa tem o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional da população em situação de rua da capital durante o período de emergência, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Distribuição

A distribuição das refeições é feita na região da Sé, Mooca, Lapa, Vila Mariana, Santo Amaro, Pinheiros e Santana e agora também em São Mateus, Penha, Casa Verde e Aricanduva. Segundo a coordenadora Giulia Patitucci, os pontos para entrega das marmitas foram selecionados tendo como base o último censo da população em situação de rua da capital.

Rede de Assistência Social

As pessoas em situação de vulnerabilidade também podem ter acesso às refeições nos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Atualmente, a pasta conta com 97 serviços de acolhimento para a população em situação de rua, com mais de 23 mil vagas.

Doações de Cestas Básicas

As pessoas que quiserem ajudar o programa podem fazer as doações de cestas básicas ou dos alimentos não perecíveis que entram na composição das cestas ou dos alimentos não perecíveis que entram na composição delas. A população também pode doar os itens que compõem os kits de higiene: sabonete corporal; escova e creme dental; absorvente; papel higiênico, água sanitária, detergente em pó, desinfetante e esponja multiuso.

Os locais disponíveis para doação são os equipamentos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos espalhados pela cidade (veja no quadro 2), ou no galpão da Cruz Vermelha Brasileira São Paulo, na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, Zona Sul, que é uma das entidades parceiras nesta ação humanitária.

As empresas e organizações ou pessoas jurídicas que quiserem doar devem entrar em contato pelos telefones (11) 2833-4170, (11) 2833-4166 ou (11) 2833-4165, ou enviar mensagem para o e-mail: doacoes@prefeitura.sp.gov.br para receber as orientações das equipes do programa. “Nosso objetivo é ampliar a doação e gerar ainda mais transparência na distribuição de cestas básicas, chegando para os moradores de São Paulo que mais precisam neste momento difícil pelo qual atravessamos”, afirma Claudia Carletto.

Os interessados, podem ainda fazer doações em dinheiro para um fundo que viabilizará a aquisição de cestas. Por transferência bancária, os dados são: PMSP/SMDU-Cidade Solidária CNPJ: 46.395.000/0001-39 / Banco do Brasil / Agência 1897-X / C/C 2020-6