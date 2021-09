A Prefeitura realizou o lançamento da Agenda Municipal 2030, documento que estabelece o compromisso da cidade com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento on-line foi organizado pela Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável (Comissão Municipal ODS), composta por membros do governo e representantes da sociedade civil.

As organizações da sociedade civil também estiveram presentes no encontro por meio da Rede Nossa São Paulo, representada por Jorge Abrahão; da Liga Solidária, representada pela Supervisora de Sustentabilidade, Marlene Ferreira; do Centro de Estudos Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis (CEPEDOC), representado por Marco Akerman; e do Instituto de Arquitetos do Brasil, com a presença de Kaísa Isabel da Silva. Além dessas organizações, a Unesco também participou do evento, representada pela Coordenadora de Educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero.

O lançamento da Agenda Municipal 2030 assinala o compromisso da cidade de São Paulo com a execução de políticas públicas inovadoras e sustentáveis, construídas a partir de um diálogo com a sociedade civil, visando a diminuição da desigualdade social e a transformação da realidade local.

Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável

A Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável (Comissão Municipal ODS) é instância colegiada paritária de natureza consultiva e deliberativa, de composição intersecretarial e de representantes eleitos da sociedade civil, criada para a efetivação do Programa Municipal de Implementação da Agenda 2030.

O colegiado internaliza, difunde e dá transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Agenda Municipal 2030

A Agenda 2030 é um documento programático de desenvolvimento, pactuado em 2015 pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), dentre eles o Brasil. O documento materializa o compromisso da gestão municipal com temáticas fundamentais ao desenvolvimento da cidade, reunindo um conjunto de objetivos, metas e indicadores para o Município de São Paulo propostos pela Comissão Municipal ODS que correspondem às diretrizes que orientarão a cidade rumo ao desenvolvimento sustentável. São Paulo aderiu, voluntariamente, ao compromisso em 2 de fevereiro de 2018, por meio da Lei Municipal nº 16.817, de iniciativa do Legislativo, que adotou a Agenda 2030 como diretriz das políticas públicas municipais.

A Agenda tem como objetivos principais buscar a diminuição da pobreza, da desigualdade social e proporcionar aos cidadãos acesso ao sistema de saúde e educação de qualidade, fomentando a formulação de políticas públicas inovadoras e sustentáveis.