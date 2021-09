A ocasião será marcada por entrada gratuita e exposições que celebram o design e a arquitetura nacionais

Comemorar a independência do Brasil é – também – lembrar sobre a rica complexidade cultural brasileira. Seja nas produções artesanais, industriais, na arquitetura ou na gastronomia, tudo o que é feito nas mais distintas regiões deste país continental tem uma essência única.

E para aproveitar o feriado da Independência neste dia 07 de agosto, terça-feira, o Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, conta com entrada gratuita e uma programação recheada com “brasilidades”.

No espaço interior no MCB, é possível conferir mostras que buscam discutir a diversidade cultural brasileira por meio do conhecimento de nossa cultura material. Desde utensílios dos povos originários, aos produzidos com madeiras nativas, às series de utilitários industrializados; desde as ocas indígenas à arquitetura contemporânea. No primeiro andar, pode se conhecer a história original da casa brasileira que acolhe o Museu, construída em 1945 para viver o casal Renata Crespi e Fabio Prado (prefeito de São Paulo 1934-1938), ela representa um momento significativo da expansão urbana desde a Avenida Paulista rumo à várzea do rio Pinheiros.

No jardim externo do museu, é possível apreciar diversas espécies arbóreas originárias, além de aproveitar o melhor da gastronomia brasileira no restaurante Capim Santo.

Serviço: Independência do Brasil no MCB; 7 de setembro, terça-feira, das 10h às 18h; Exposições em cartaz: A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado | Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB | Vitrine – Utensílios da Cozinha Brasileira | Jean Gillon: artista-designer | Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto brasileiro. Obrigatório o uso de máscara durante toda a visita. A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado; A exposição apresenta o uso residencial do imóvel que hoje abriga o museu. Construído entre 1942 e 1945, o “casarão” abrigou uma das famílias mais tradicionais e influentes de São Paulo (SP) na primeira metade do século 20 e se insere em um território da cidade que testemunhou grandes transformações urbanas no decorrer das décadas. Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB; Refletir sobre a transformação da floresta brasileira, passando pela exuberância das árvores de grande porte até o desaparecimento de espécies, é o objetivo da mostra Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB. Com curadoria do botânico Ricardo Cardim, a realização traz, em paralelo, peças e utensílios do acervo do museu elaboradas com madeiras originárias da Mata Atlântica e, hoje, praticamente extintas. Vitrine – Utensílios da Cozinha Brasileira; Para compor a vitrine expositiva do MCB, foram garimpados utensílios utilizados na cozinha brasileira desde o século 19, tanto para o processamento de alimentos quanto para o serviço à mesa. Jean Gillon: artista-designer; Com curadoria da galerista e colecionadora Graça Bueno e da equipe técnica do MCB, a mostra apresenta obras de Jean Gillon em todas as frentes de atuação deste artista e designer nascido na Romênia e naturalizado brasileiro ao se radicar no Brasil. Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto brasileiro. A mostra apresenta a carreira do designer carioca enquanto explora a versatilidade de sua atuação nas áreas de arquitetura, urbanismo, design de mobiliário, design de interiores e demais inter-relações transdisciplinares no período modernista. SITE: mcb.org.br/; Museu da Casa Brasileira | Av. Faria Lima, 2705 | Tel.: (11) 3032-3727; Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais.