A Praça Vinícius de Moraes recebe no próximo dia 28 de agosto a 1ª Edição do projeto CIRCULAR: Arte na Praça Vinicius de Moraes. O projeto é uma realização da Farah Service, dando continuidade a um trabalho de revitalização das praças paulistanas por meio da arte. Esta edição conta com a parceria do Centro Universitário de Belas Artes, apoio da Prefeitura da Cidade de São Paulo e curadoria de Marc Pottier.

Ao longo dos caminhos da Praça Vinícius de Moraes, que também honra o nome do poeta, o público irá apreciar nove trabalhos produzidos por 16 artistas, selecionados entre 68 propostas apresentadas pelos alunos do curso de Artes Visuais do Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo.

Convidados a desenvolver obras sobre o tema “Meu Tempo é Quanto”, os artistas se inspiraram na relação de Vinicius de Moraes com o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, no seu olhar sobre as mulheres e no seu amor pela vida em sentido amplo

No percurso criado na praça, será possível ler e reler os poemas que serão inscritos nas obras e também ouvir as canções do “poetinha” acessando QR codes com links de streaming.

Personalidade chave da cultura brasileira, Vinicius de Moraes (RJ 1913-1980) foi poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor. Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. Ainda assim, sempre considerou que a poesia fosse sua primeira e maior vocação, e que toda sua atividade artística derivava do fato de ser poeta.

A abertura da 1ª Edição do projeto CIRCULAR: Arte na Praça Vinicius de Moraes contará com a presença dos artistas, de Marc Pottier e Michel Farah. A exposição poderá ser visitada até 31 de dezembro e é totalmente gratuita.







Fotógrafo: Anderson Jacob

Projeto Circular – Arte na Praça

A Farah desenvolveu na Praça Adolpho Bloch o projeto CIRCULAR que tem como objetivo democratizar o acesso à arte por meio de exposições gratuitas e ao ar livre.Com curadoria de Marc Pottier e atual patrocínio da Sabesp, adotante da praça, as exposições contam com o apoio de importantes galerias e museus da cidade, além de obras interativas e eventos durante todo o ano. Outras praças abrirão projetos específicos no futuros Panorama (Morumbi) com abertura prevista o dia 16 de outubro, e Civita (Pinheiros) com abertura prevista no final do ano 2021.

Marc Pottier

Especialista em arte moderna e contemporânea há mais de 30 anos, Marc Pottier, francês, radicado entre Paris e Rio de Janeiro, é curador internacional de arte contemporânea, com especialização em arte em espaços públicos. Pottier administrou a coleção Sawada de arte moderna e contemporânea entre Paris, Nova York, Tóquio e Nagoya. Desde 1992, se aproximou de artistas brasileiros, tendo apresentado Tunga no evento “Art From Brasil in NY” e na Bienal de Veneza, em 1995. Em1996, incluiu Tunga e Lygia Pape na exposição “Walk on the SoHo Side” em Nova York.Trabalhou durante oito anos no Ministério das Relações Exteriores da França como Adido Cultural no Rio de Janeiro e em Lisboa. Como curador independente, Pottier organizou importantes exposições como “Avant-garde walk a Venezia” durante a Bienal de Veneza de 1995, “Aleksander Rodchenko” no MAM-SP, “Picasso Ceramics” (coleção de Bernard Picasso), “Egypt of the Pharaohs” com o Louvre, “Elles @ Pompidou” com o Centre Pompidou no Rio de Janeiro e “Luzboa-a bienal da Luz” em Lisboa. Em 2008/9, ele trabalhou para o Royal Group / Abu Dhabi em um programa de Parque de Arte Pública. Ele tem ministrado palestras sobre Arte Pública em Abu Dhabi, Dubaï e Bahrain. É autor do livro “Made by Brazilians” (Editora Enrico Navarra) com entrevistas de 230 pessoas representando o mundo da arte contemporânea brasileira. Foi curador convidado da 3ª Bienal da Bahia e também da invasão criativa “Made by Brazilians” no antigo hospital Matarazzo, em São Paulo, em 2014. Pottier é o criador e apresentador do “Foreign Eye”, programa semanal de cultura brasileira no Canal de TV Arte1. Desde 2016, está envolvido com o hotel Cidade Matarazzo Floresta Atlântica em São Paulo, imaginado pelo arquiteto francês Jean Nouvel e pelo designer Philippe Starck: 50 obras diferentes exclusivas criadas para o local a serem instaladas nas áreas de circulação (saguões, corredores, piscinas, entrada do estacionamento). A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2021. Foi curador e criador das exposições ‘Monumental – arte na Marina da Gloria’ 2016, 2017 e 2018 e está preparando um novo programa de televisão: Imaginary Museums. Foi nomeado curador principal da futura Bienal de Curitiba (2022).

Sobre a Farah Service

A Farah Service se especializou na prestação de serviços que visam contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos por meio de parcerias entre a comunidade e os setores públicos e privados (CPP). Dessa forma, as empresas passam a desempenhar um papel ativo e importante na sociedade, contribuindo com iniciativas que, de fato, modificam e melhoram a vida do cidadão. Desde de 1986 idealiza e executa projetos de Urbanismo, Paisagismo, Restauro de Monumentos, Intervenções Culturais e Artísticas.

Sobre o Centro Universitário Belas Artes

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo é uma instituição brasileira de ensino superior que oferece cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres e de educação a distância nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Comunicação Social, Design e Relações Internacionais. Foi fundada em 23 de setembro de 1925, com o nome de Academia de Belas Artes de São Paulo, por Pedro Augusto Gomes Cardim, filho do artista português João Pedro Gomes Cardim e participou ativamente da vida artístico-cultural de São Paulo. Tem por missão criar, produzir e difundir conhecimento por meio das artes, da cultura e das ciências humanas e sociais, visando a formação humanística e despertando em seus alunos o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional nessas áreas.

Ficha Técnica

1ª Edição do projeto CIRCULAR: Arte na Praça Vinicius de Moraes

Realização: Farah Service

Parceria: Centro Universitário de Belas Artes

Apoio: Prefeitura da Cidade de São Paulo

Curadoria: Marc Pottier

Artistas/Obras:

Andrey Jahnel e Dayane Farias – Caracol no infinito, o verbo no infinito

Beatriz S. Pereira, Fernanda Cabral e Marina MBtto – LESTE: Homenagem a Vinícius de Moraes

Camila Freixo, Hanz Ronald e Isabelle Gerin – Balançares

Cristina Miranda Nicotera – RIO-SÃO PAULO

Juliana Fortes – Vou mimbora desse mundo (con)formado

Luísa Zaqueu e Mariana Ortega – Redes Sociais

Obsidiana – Mika e Sofia Cosi – A anatomia do afeto

Paixão – Tarde em Itapoã

Rhebeca Luíza – Para ouvir Vinícius

Abertura: 28 de Agosto 2021

Horário: das 11h às 17h

Duração: Agosto a Dezembro 2021

Local: Praça Vinícius de Moraes (Av. Giovanni Gronchi, s/n – Morumbi, São Paulo, SP)

