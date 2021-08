No dia 25 de agosto de 2021 a OAB Pinheiros comemorou 40 anos e de presente ganhou sua tão sonhada sede própria.

A nova sede fica ao lado do Forum de Pinheiros, na Rua Jericó nº 46 e concentra todos os serviços da OAB e da CAASP juntos.

O advogado de Pinheiros encontra em um espaço único com amplo estacionamento: farmácia, livraria, consultório odontológico, sala de computadores, auditório, espaço de convivência, xerox, digitalização. E, em breve, sala de reunião, sala de audiência, biblioteca e espaço de co-working.

No dia 19 de agosto foi realizada uma inauguração simbólica conduzida pelo Presidente da OAB Pinheiros, Paulo Sergio Ferraz de Camargo, com a presença do Presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, dentre outras lideranças da advocacia paulista.



Caio Augusto Silva dos Santos – Presidente da OAB/SP, Paulo Sergio Ferraz de Camargo – Presidente da OAB Pinheiros, Luis Ricardo Vasques Davanzo – Presidente da CAASP



Aluisio Monteiro – Secretário Adjunto, Eliana Montico – Tesoureira, Isabel Sartori – Vice Presidente, Paulo Sergio Ferraz de Camargo – Presidente, Adriano Scalzaretto – Secretário Geral