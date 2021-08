Mais um bairro está sob impacto ambiental e urbanístico decorrentes da verticalização desenfreada, informam moradores locais, com implantação de prédio residencial no miolo do Jardim dos Jacarandás, Sumarezinho. Informam com fotos aéreas, geolocalização, ‘Geosampa’ e plantas que não foram observados os limites, face às restrições convencionais do loteamento projetado pela Cia City Melhoramentos, com uma série de restrições para construções verticais ou comerciais.

Pedido de Alvará

O pedido de ‘Alvará de Aprovação de Edificação Nova à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDUL’ foi proposto pela empresa Dom Rosalvo Empreendimentos Imobiliários Ltda, à gleba localizado a Rua Dom Rosalvo número 131. A previsão seria a construção da edificação com 8 Pavimentos, 24 metros de gabarito de altura máxima, 37 metros de altura total, e dois pavimentos de garagens.

Demolição do colégio

Sobre a demolição do Colégio Hugo Sarmento, informam que ela foi realizada sem o mínimo de cuidados, para a redução de incômodos à vizinhança, e foi objeto de reclamações junto aos órgãos municipais, CETESB e do Ministério Público – Promotoria do Meio Ambiente, em relação aos impactos causados, tais como, ruído, vibrações e rachaduras nos imóveis, geração de poeiras e material particulado provocado pela demolição em toda o entorno, durante o mês de setembro 2020.

ZER vizinhança residencial

Moradores e entidades mostram que fica muito clara a “inadequação” dos parâmetros urbanísticos definidos pelo Plano Diretor Estratégico – PDE-Lei No 16.050/14, e também pela Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo – Lei 16.402/2016, face às restrições convencionais do loteamento Jardim dos Jacarandás. Também ficam evidentes os potenciais impactos ambientais e de vizinhança que poderiam ser causados pela implantação do empreendimento proposto na pacata vizinhança residencial, uma ZER.

A área tem ocupação horizontal e residencial, ressalvadas as duas exceções permitidas pelas restrições contratuais, onde são permitidos predinhos de 4 andares, e é favorecida pela presença de praças e áreas verdes e ruas bem arborizadas.

Córrego das Corujas

O loteamento está localizado na região das cabeceiras da bacia hidrográfica do Córrego das Corujas, que corre ao longo do Eixo da Rua Dom Rosalvo e os afloramentos de água localizados em vários pontos na Rua Orós, de acordo com o GEOSAMPA, que também expõe localização de suas nascentes detectadas dentro região.

Descaracterização

do bairro

As características do loteamento original do Jardim dos Jacarandás, portanto, vem sendo garantidas por suas restrições urbanísticas convencionais, as quais se encontram arquivadas em registro público, no 15° Tabelião desta Capital. O empreendimento previsto vai descaracterizar totalmente o bairro e trazer uma série de transtornos