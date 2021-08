Visando proporcionar momentos de conforto e cuidados às pessoas em situação de rua, a ONG Banho Solidário Sampa promove nova ação em São Paulo. A próxima iniciativa acontecerá neste domingo, dia 29 de agosto, às 10h, no Largo da Batata, em Pinheiros, Zona Oeste da cidade paulistana.

Em parceira com Consultório na Rua, além dos serviços de higiene, será oferecido atendimento médico e odontológico. Durante a ação, o Buffet Marcelo Gussoni também realizará um almoço especial no local com direito a música ao vivo para embalar este momento e levar alegria às pessoas mais carentes.

Para a execução do projeto social, o Banho Solidário desenvolveu e fabricou um trailer especialmente projetado para ser autossustentável e ecologicamente correto, com água limpa para os banhos. Após a atividade, o trailer retorna para a base operacional, onde a água pós-banho é descartada na rede de esgoto da Sabesp, recebendo a devida higiene com água, detergente e desinfetantes. Os boxes foram revestidos com polipropileno, que impede o acúmulo de água suja em cantos e frestas. Assim, toda a infraestrutura elétrica e hidráulica foi pensada para um banho confortável e quentinho.

A ação do Banho Solidário é mantida a partir de campanhas de doação, seja a partir de doadores individuais ou empresariais. Como exemplo, a Lorenzetti, empresa líder em duchas, chuveiros, torneiras elétricas e aquecedores de água a gás, fez a doação de chuveiros elétricos, torneiras, entre outros produtos. O Instituto Ana Hickmann doou itens de higiene e oferece a mão de obra para cortes de cabelo.

O movimento necessita de apoio para arrecadar roupas íntimas novas e álcool em gel. As contribuições individuais vão desde itens para higiene até a ação “Adote um Banho”, em que doações a partir de R$40 garantem o banho de, pelo menos, quatro pessoas. Para saber mais, acesse: https://linktr.ee/banhosolidariosampa.