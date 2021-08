O Brasil concentra 90% dos casos de leishmaniose visceral canina registrados na América do Sul, segundo dados da Fiocruz. A doença é tema da campanha “Agosto Verde”, que busca conscientizar e prevenir contra o problema: trata-se de uma grave zoonose, que acomete também os humanos. Hoje, é comum em todas as regiões do país, com 3,6 mil casos em humanos ao ano. “Essa enfermidade é provocada por um protozoário do gênero Leishmania, transmitido pela picada do chamado ‘mosquito palha’, nome popular da Lutzomyia longipalpis. Esses vetores são encontrados nas diferentes regiões em nosso país e costumam picar cães e também os seres humanos, o que facilita a disseminação da doença entre as espécies”, explica o médico-veterinário Jaime Dias, gerente técnico de animais de companhia da Vetoquinol Saúde Animal.

“Pesquisas mostram que para cada cão com sintomas de leishmaniose visceral em regiões endêmicas outros cinco podem estar assintomáticos, o que potencializa o poder de disseminação da doença – especialmente em épocas com forte presença do mosquito palha”, detalha Dias.

Por isso, é preciso estar atento a alguns sinais clínicos em cães como: desânimo, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento progressivo, perda de massa muscular, descamações na pele, feridas no focinho, orelhas, região das articulações e cauda, além de perda de pelos, crescimento exagerado das unhas, vômito e diarreia. “Importante destacar que a leishmaniose visceral também acomete órgãos internos como baço, fígado, rins, entre outros. Caso algum destes sinais seja observado é muito importante que um médico-veterinário seja consultado para a realização do diagnóstico”.

Prevenção

Prevenção é a palavra-chave para evitar que o mosquito palha transmita a leishmaniose de cão para cão e de cão para os seres humanos. “A melhor forma de prevenir a doença é manter o mosquito transmissor longe dos animais. E isso tem sido feito com sucesso a partir do uso de coleiras antiparasitárias, item indispensável, prático e eficaz na prevenção desta

