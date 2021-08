Com o home office, muita gente esqueceu do trânsito de São Paulo. Porém, com o avanço da flexibilização, o número de veículos cresce na cidade. Com o retorno às aulas presenciais, o trânsito ficou ainda maior. Em virtude da pandemia, o transporte coletivo tem sido evitado pela população.

Transporte individual

X transporte coletivo

São Paulo privilegia o transporte individual sobre o transporte coletivo, levando à atual taxa de mais de um veículo para cada dois habitantes. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, São Paulo possui 8.761.213, sendo 5.955.433 automóveis e 1.053.017 motocicletas, com dados de dezembro de 2020. A cidade abriga 12.325.232 habitantes, sem contar a movimentação da população de municípios vizinhos.

A cidade de São Paulo sofre um problema comum a outras grandes metrópoles mundiais: o grande congestionamento de carros em suas principais vias. O sistema viário do município é notadamente heterogêneo, especialmente do ponto de vista rodoviário.

Prefeitura informa monitorar demanda por transporte

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, informa que desde o início da pandemia estabeleceu como prioridade da gestão manter a oferta de transporte público acima da demanda de passageiros, em especial nas áreas mais afastadas do centro. Atualmente, a frota do sistema de transportes está em 93,41% nos bairros mais afastados do centro e em 88,28% em toda a cidade, para uma demanda atual de cerca de 64% de passageiros.

A equipe técnica da SPTrans monitora diariamente o deslocamento do passageiro na Capital com o objetivo de equilibrar a oferta à demanda. A partir de maio/2020, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes passou a publicar diariamente o Boletim de Mobilidade e Transportes, com total transparência, no link http://www.cetsp.com.br/consultas/especial-covid-19/boletim-diario-de-mobilidade-e-transportes-covid-19.aspx, contendo o número de passageiros transportados e a frota programada.

O inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo mostra que a proporção de pessoas infectadas que saem de casa para trabalhar ou realizar outras atividades essenciais é menor em relação a quem sai para locais e atividades não essenciais, independentemente do meio de transporte ou da forma de deslocamento.

CET afirma fiscalizar imediações das escolas

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que tem acompanhado o retorno gradual das aulas da rede municipal, estadual e particulares. O objetivo é monitorar o trânsito nas proximidades de escolas evitando que ganhe intensidade e possa causar reflexos negativos ao sistema viário.