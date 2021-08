Estação Campo Belo da Linha 17-Ouro do Metrô Monotrilho está em construção e tem previsão de entrega estimada em 2022, uma vez que que o secretário Alexandre Baldy já informou que no próximo ano será feita a entrega de parte da linha. Ele também afirmou em evento realizado dia 5 último, que a linha terá continuidade e passará sobre a Avenida Hebe Camargo, seguindo por Paraisópolis, Estádio do São Paulo F.C. até fazer ligação com a Estação Morumbi do Metrô Linha 4-Amarela, no Butantã.

Disputas jurídicas e atrasos

No relatório de prestação de contas publicado o ano passado, o Governo do Estado de São Paulo prevê a entrega dos 6,7 km operacionais para 2022.

Depois das demandas judiciais, a previsão de entrega do Trecho 1, Jardim Aeroporto – Congonhas – Morumbi, para o Consórcio Via Mobilidade para 2022.

A demanda estimada para a operação comercial do trecho 1 é de apenas 171.150 passageiros por dia útil, para o cenário 2022/2023. A linha 17-Ouro Monotrilho deveria estar pronta com 17,7 km para a Copa do Mundo de Futebol realizada em 2014, portando com mais de seis anos de atraso.

Ampliação até Estação Morumbi do Metrô

Seis anos depois, a linha começa a aparecer novas obras, pois até o ano passado era apenas um canteiro de obras, marcado por disputas jurídicas.

Agora, em um evento na Associação Comercial de São Paulo no último dia 5 de agosto , o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, detalhou o andamento das obras da Linha 17-Ouro de Monotrilho e suas fases de expansão para cortar o bairro do Morumbi. Segundo Baldy, está sendo anunciada nesta semana a retomada das obras de expansão, além da estação Morumbi que integrará com a Linha 9-Esmeralda, chegando até a Avenida Francisco Morato e a Linha 4-Amarela do Metrô.

Outra região que será atendida pelo monotrilho em futura construção, será a região do Paraisópolis, por meio do sistema sendo implantado sobre a Avenida Hebe Camargo, seguindo até o o Estádio do São Paulo F.C., o Morumbi e fazendo ligação com a Linha 4, na Estação Morumbi da Avenida João Saad confluência com a Av. Francisco Morato.

“Até agora não era possível chegar ao Estádio do Morumbi com a Linha 17-Ouro, porque ali foi construído duas torres aonde era exatamente o sentido do monotrilho passaria, mas o Metrô encontrou uma alternativa. Então vamos anunciar que esse projeto vai ser retomado para chegar ali da estação Morumbi na Marginal Pinheiros, passando pela comunidade do Paraisópolis, na Avenida Hebe Camargo e ligando até a Linha 4-Amarela na Estação Morumbi.

Então quer dizer, Morumbi vai ter três homenagens, as duas estações, o próprio estádio e a retomada dessa obra que é muito importante”, afirmou o secretário durante o evento.

Sem detalhes e sem um anúncio oficial ainda, o projeto atenderá uma demanda antiga da população da região do Paraisópolis, que carece de alternativas do meio de transporte, dependendo exclusivamente dos ônibus, sem contar atualmente com o sistema metroviário.

Histórico

A linha 17-Ouro do monotrilho deveria ter 17,7 quilômetros de extensão, com 18 estações entre Jabaquara, Aeroporto de Congonhas e região do Estádio do Morumbi.

Assim, apesar da desconfiança da população, o Secretário Balby anuncia as conexões prometidas com a linha 4-Amarela do Metrô na estação São Paulo – Morumbi (inaugurada em 27 de outubro de 2018), e com estação Jabaquara e da Linha 1 Azul do Metrô e Terminal Metropolitano de Ônibus e Trólebus Jabaquara, do Corredor ABD.