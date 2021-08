Projeto que pretende transformar o status de Praça para Parque terá audiência pública no dia 26 de agosto. Assim, o novo parque, com uma área 30 mil metros quadrados de verde e árvores remanescentes da Mata Atlântica, receberá infraestrutura adequada às suas potencialidades, com segurança e mais atrativos de lazer, esporte e cultura.

A Comissão Extraordinária de Meio Ambiente e Direito dos Animais da Câmara Municipal de São Paulo realizou, a primeira reunião ordinária. Na ocasião, os parlamentares discutiram e aprovaram dois requerimentos do presidente do colegiado, vereador Xexéu Tripoli (PSDB), solicitando Audiências Públicas.

De acordo com a Câmara de vereadores, o primeiro dos requerimentos, convidou representantes da Secretaria de Governo Municipal, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Municipal das Subprefeituras, Subprefeitura de Pinheiros, além da Sociedade de Amigos do Alto de Pinheiros e do Coletivo das Vilas Beatriz, Ida e Jataí para uma Audiência Pública sobre o PL (Projeto de Lei) 454/2021, que cria o Parque Municipal Pôr do Sol no local onde hoje existe uma praça de mesmo nome, na Zona Oeste. A medida já foi aprovada em primeira discussão na Sessão Plenária do dia 14 de julho. Além do voto favorável, a vereadora Luana Alves (PSOL) sugeriu que sejam convidados também moradores da região. O debate acontecerá no próximo dia 26, às 11h.

Aprovado em 14 de julho, em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo, o Projeto de Lei 454/2021 de autoria do vereador Xexéu Tripoli (PSDB) propõe que a Praça Pôr do Sol se transforme em um Parque Municipal.

A medida, aponta o vereador Xexéu Tripoli, vai além de um ato burocrático, significando uma mudança de olhar do poder público sobre a área. A partir da aprovação e futura sanção do Projeto de Lei, a Pôr do Sol deixará de ser apenas uma área sob zeladoria da Subprefeitura. Com gestão da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a área será qualificada, se tornando um equipamento público referência em atividades de preservação do meio ambiente, educação ambiental, atividade física e esportiva, espaço de lazer para animais domésticos e sanitários e bebedouro para os usuários.

“Certamente, será uma mudança para melhor. Ganha a população e ganha a cidade. Nós já temos aqui na capital um bom exemplo de transformação deste tipo. O Parque Buenos Aires, em Higienópolis, anteriormente era uma praça e se tornou um equipamento se tornou muito mais atrativo. Assim será com o Parque Pôr do Sol”, comenta o vereador Xexéu Tripoli, autor da proposta.

Com o disciplinamento de seu uso, o Parque Pôr do Sol será também um local de resguardo, manutenção e conservação da flora presente na Zona Oeste.

Em suma, o status de parque permitirá que mais equipamentos para atividade física, lazer e cultura sejam incorporados ao local. Assim, São Paulo terá mais uma área de múltiplo uso qualificada, referência em preservação ambiental e oferta de equipamentos e programação à população paulistana, com conforto e segurança.