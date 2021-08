O Hospital Sorocabana foi criado no ano de 1955 por uma associação de trabalhadores ferroviários. Com o fim da ditadura militar, a promulgação da Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), ele se tornou uma referência para população da região no acesso à saúde pública. Em 2010, sua administradora, a Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana, afirmando problemas financeiros, fechou as portas do hospital.

Desde então, a população da região tem organizado atos em prol da reabertura do espaço, com a divulgação da Gazeta de Pinheiros. O local está fechado desde 2010 por problemas financeiros. De acordo com a Agência Brasil, o terreno que abriga o hospital pertence ao governo estadual, mas seu uso foi concedido ao município, inicialmente por um decreto de 2013 e posteriormente atualizado em decreto de 2016, por um prazo de 20 anos.

A Secretaria de Estado da Saúde afirma que houve cessão do uso da edificação do antigo Hospital Sorocabana pelo município de São Paulo, conforme decreto nº 61.902 de 2016.

De acordo com a comunidade, o Hospital Sorocabana, oferecia para a população, arredores e entorno metropolitano, cerca de 156 leitos SUS e funcionava como hospital geral, inclusive como maternidade. Atendia cerca de 20.000 pacientes/mês. Com seu fechamento uma população aproximada de 400.000 pessoas ficou desatendida de seus serviços públicos de saúde. A população desde então luta pela sua reabertura.

De acordo com o documento feito pela população, a batalha pela reabertura total continua. “Contestando o falacioso argumento do governo municipal da inadequação do prédio para voltar a abrigar um hospital, nós do Comitê Sorocabana reivindicávamos (e continuamos) uma vistoria técnica qualificada que justificasse esse argumento. A SMS nunca nos respondeu. Também cobramos isso via CPM da Subprefeitura Lapa, que protocolou ofício junto à SMS com a mesma solicitação. Nada obtivemos”, lê-se no documento.

Reabertura

parcial na pandemia

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reabriu com leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com a Covid-19 o antigo Hospital Sorocabana. Os leitos estão no andar térreo do prédio, área que a Prefeitura ocupa mediante cessão de uso do espaço físico cedido pelo Governo do Estado ao Município de São Paulo, inclusive, já funcionava no complexo um Hospital Dia, que realiza consultas de especialidades médicas e cirurgias ambulatoriais; uma AMA 24 horas; e um Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Conselheiro Municipal

de Saúde comenta o caso

A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais conversou com Rubens Alves Pinheiro Filho, Conselheiro Municipal de Saúde, sobre o tema.

Gazeta de Pinheiros – Quais são as reivindicações da comunidade local sobre o Hospital Sorocabana?

Rubens Alves Pinheiro Filho – Há pelo menos dez anos a comunidade vem reivindicando a reabertura do Hospital Sorocabana, até então o ultimo hospital público da região da Lapa, com imenso prejuízo ao atendimento de nossa população.

GP – Quais medidas estão sendo feitas para reforçar este ponto?

RAPF – O conselho Municipal de saúde, com seus representantes locais e a Umps – União dos Movimentos Populares de Saúde, vem há muitos anos acompanhando e interagindo para consolidar a municipalização do espólio do H. Sorocabana. Hoje está em trâmite burocrático e jurídico na PGE (procuradoria geral do estado e PGM (Procuradoria geral do município) para finalizar a municipalização.

GP – Qual é a importância da reabertura completa do local para a comunidade?

RAPF – Para o conjunto da saúde da Lapa e região oeste é fundamental a reabertura do Hospital Sorocabana!

GP – Há algum contato com o poder público sobre o tema? O que já foi dito?

RAPF – O CMS (Conselho Municipal de Saúde) pelo seus representantes locais, tem se reunido regularmente com o Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, e sua assessoria, acompanhando o desenvolvimento do processo de municipalização, salientando o empenho do secretário em realizar, juntamente com a comunidade, o Projeto do Hospital Sorocabana reaberto!

Negociações

para reabertura

ainda em andamento

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que entregou à população da região Oeste o Complexo Hospitalar Municipal Sorocabana, entre agosto e setembro de 2020, com 55 leitos para pacientes com Covid-19. Foram 49 leitos de enfermaria e outros seis de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), utilizados para estabilização em casos de média complexidade. Neste ano esses leitos foram transformados em 41 leitos de enfermaria, 12 de estabilização e dois de hemodiálise no térreo da unidade. Atualmente, o município mantém no 1º piso os serviços do Hospital Dia, que realiza consultas de especialidades médicas e exames de imagem, uma Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24h e na área externa ao bloco hospitalar, um Centro Especializado em Reabilitação III (CER). A SMS informa que as negociações para reabertura total do hospital seguem em andamento entre o Estado e o Município.