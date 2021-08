Cerca de 600 candidatos estão inscritos para participar das eleições para os CADES Regionais – Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. São ao todo 32 CADES Regionais no município – o total de Subprefeituras – e cada subprefeito é o presidente do Conselho em sua região. Em cada um deles, há 32 membros, sendo 16 eleitos agora pela sociedade civil, com oito titulares e oito suplentes e 16 membros indicados pelo poder público, também com oito titulares e oito suplentes. O mandato é de dois anos.

Carta de intenção

Os candidatos inscritos escreveram uma carta de intenção identificando nome, experiências e propostas ou temas de interesse para discussão nas reuniões do Conselho. Eles têm mais de 18 anos e moram ou trabalham na região administrativa da Subprefeitura em questão. As propostas de cada um deles podem ser acompanhadas no site da SVMA (https://www.prefeitura.sp.gov.br/svma). Nele é preciso clicar no botão das Eleições Unificadas dos CADES Regionais e Conselhos Gestores de Parques, escolhendo a opção CADES Regionais. Ali, deve-se clicar no botão “Consulte a lista de candidatos e suas propostas” e em seguida escolher a sua região. Outra opção é ir direto no endereço: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades_regionais/index.php?p=316170.

Cadastro e votação

O cadastro e a votação serão realizados integralmente no portal “Participe+” (participemais.prefeitura.sp.gov.br ), pois a eleição será 100% digital. Por meio de um celular, tablet ou computador, será possível escolher os (as) candidatos (as) que irão representar a sociedade civil nos temas relacionados ao meio ambiente. O eleitor poderá votar uma única vez em até três candidatos.

Confira o passo a passo: Acesse o portal participemais.prefeitura.sp.gov.br/; Clique em “criar conta”; Preencha o formulário com as informações solicitadas; Crie uma senha com 08 dígitos; Acesse a conta de e-mail cadastrada, e no e-mail recebido clique em “aqui” para verificar o endereço de e-mail. Caso não tenha recebido o e-mail do “Participe+”, verifique sua caixa de spam. Acesse a conta criada com o e-mail e senha cadastrados. Uma nova página será aberta chamada “Minhas permissões”. Em seguida clique em “Minha conta”. Complete o cadastro, preenchendo todas as informações pessoais e salve as alterações.

Papel do Conselheiro eleito pela sociedade civil

O papel do conselheiro eleito é representar a sociedade civil local nas demandas relativas às questões ambientais presentes nas políticas públicas (moradia, uso e ocupação do solo, resíduos sólidos, educação ambiental, entre outras), no âmbito de cada Subprefeitura, dialogando permanentemente com os representantes do Poder Público.

Papel do

Conselheiro nomeado

O papel do conselheiro do Poder Público é promover a articulação das políticas relacionadas à Secretaria que representa com os temas desenvolvidos durante as reuniões do Conselho. Esse conselheiro fala em nome do Secretário que o indicou, devendo, portanto, manter interlocução permanente com o mesmo.