Após reabertura da Praça Pôr do Sol, moradores locais apontam a limpeza, destinação do lixo, e melhorias do local. O espaço ficou fechado por mais de 18 meses. Atualmente, tramita projeto que pretende transformar o status de Praça para Parque, passando a manutenção da Subprefeitura de Pinheiros para a SVMA (Secretaria do Verde e Meio Ambiente).

Moradores apontam estado de conservação

“Olha que boa solução. Deixa a praça imunda, não varre, não esvazia as lixeiras, tranca e vai pra casa! Essa cerca foi a pior ideia do mundo, não adianta nada trancar a praça e não manter!” L.O.

“Calma! Já já limpam! Não fica assim de um dia para outro.” B.V.

“Putz, pra vocês verem o nível de educação dos frequentadores, que ficavam a noite, deixando garrafas, lixo, drogas. Gente ‘porca’. Tem que manter fechado a noite. Não tem como.” A.P.C.B.

“Cada um devia recolher seu próprio lixo. Eu recolho o meu, coloco num saco de papel que levo no carro e faço o descarte no despejo de reciclados do prédio. Vocês que culpam a cerca pela sujeira, deveriam encampar essa ideia e trabalharem ativamente por uma campanha: pessoas educadas, praça limpa!” L.L.A.

“Dá vontade de organizar a retirada das grades na força bruta, recrutando todos os proprietários de Suv’s e 4×4 do bairro que queiram participar da “arrancada“. Levar tudo pra vender no ferro velho e reverter a renda para melhorias na praça. Só que não pode, pois seriam variados crimes nessas ações. Talvez crimes menores do que cercar a praça. Fica o desabafo, aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos, já que o poder público é comprado pelos poderosos do bairro, que como sempre só visam seus próprios interesses e não o bem comum.” D.S.

“E o pior é que as ‘melhorias na praça’ seriam detonadas pelo pessoal que frequenta de madrugada.” B.V.

“A guarita bem estruturada já está lá, uma viatura na frente com dois policiais 24 horas seria suficiente! Mas é o custo disso!? Com certeza o que se gastou com a cerca, que com certeza foi super faturada, pagaria uma segurança até particular, se fosse o caso. Mas já pagamos impostos o suficiente, para que seja alocado no local uma equipe da segurança pública (PM e/ou GCM ).”D.S.

“O fato da Prefeitura ter reaberto a praça, sem uma quantidade muito maior de lixeiras, só reforça a tese da absoluta incapacidade, que ela esta tendo de entender as características específicas da Praça do Pôr do Sol. Isto no entanto, não justifica o usuário jogar o lixo no chão e não levá-lo de volta. O horário do fechamento é obvio, que esta inadequado com o horário do pôr do sol. São pequenos ajustes que reduziriam muito os incômodos dos usuários e moradores.” G.L.

“Que grades caras. Que energia destrutiva. Que irritação dos que estão no contorno. Que administração péssima. Que frequentadores incômodos. De outro lado tem os bons frequentadores, moradores preocupados com a segurança, intenção e investimento da gestão publica. Eu como contribuinte e cidadão, sou contra este dinheiro jogado fora. O que falta é consciência social. Sem ela, é desperdício e contínuas reclamações. Frequentei e gostava da Praça Pôr do Sol. Atualmente não quero chegar nem perto nos próximos anos. Perdeu todo o encanto.” C.E.

Prefeitura

altera zeladoria

Em relação ao serviço de zeladoria na Praça do Por do Sol, a ‘Amlurb’ informa que é responsável pela limpeza e manutenção das papeleiras e seu entorno. No dia 11, foi executado o serviço de limpeza e troca das papeleiras e diante do aumento da demanda, pretende alterar a periodicidade atual e de bissemanal passará a ser diária, de segunda-feira a sexta-feira.

Parque Pôr do

Sol deve passar por Audiência Pública

A Praça Cel. Custódio Fernandes Pinheiro (Praça Pôr do Sol) foi reaberta no dia 1º de agosto. Desde então, das 8h às 18h, está liberada para uso diário da população. A decisão foi tomada após 80% da população elegível ter sido vacinada com ao menos uma dose contra a Covid-19.

Porém, o espaço agora conta com regras de utilização para evitar a disseminação da Covid-19: É obrigatória a utilização de máscaras para acesso e durante todo o tempo de permanência no local; Na entrada, haverá aferição de temperatura e álcool em gel à disposição; A população deverá respeitar o distanciamento social; Haverá controle de acesso a fim de não causar aglomeração.

Aprovado em 14 de julho, em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo, o Projeto de Lei 454/2021 de autoria do vereador Xexéu Tripoli (PSDB) propõe que a Praça Pôr do Sol se transforme em um Parque Municipal. A audiência pública para debater o tema está prevista para ser realizada na segunda quinzena deste mês de agosto na Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal.