As brincadeiras desempenham papel importante no desenvolvimento integral infantil e podem estreitar os laços familiares

O inverno é tradicionalmente um período do ano em que ficamos mais dentro de casa, o que foi reforçado com a pandemia. Com as baixas temperaturas, vem a preocupação dos pais com o que podem propor para as crianças brincarem enquanto se mantêm quentinhas.

Propor brincadeiras para os filhos é importante. Afinal, a família é a primeira base e influência para o seu desenvolvimento. Para a coordenadora do Colégio Marista Maringá, Eliana Cláudia Graciliano, os pais não podem perder de vista a relevância desse processo: “As crianças elaboram a sua formação e aprendem as funções sociais por meio das experimentações e brincadeiras”, ressalta.

Confira 5 sugestões de atividades e brincadeiras para proporcionar momentos em família no inverno e estimular o desenvolvimento integral dos pequenos.

1 Cabaninha

Nada é mais convidativo para os dias frios do que a brincadeira de cabaninha. Nela, as crianças podem soltar a criatividade montando e desmontando tudo de diferentes formas e decorando o espaço como quiserem. Depois de montada, pais e filhos podem ocupar o tempo com festas do pijama; hora da história; sonecas; brincadeiras livres ou direcionadas e teatro de sombras com lanternas e encenações.

2. Brincadeiras com elementos naturais

As brincadeiras no quintal ou outros ambientes ao ar livre fazem parte da infância. Nos espaços urbanos, as opções de onde buscar esses elementos naturais são mais escassas, mas eles podem ser adaptados a partir do que temos próximo a nossas casas. Com um pouco de criatividade, terra, areia, gravetos, folhas e flores secas podem se tornar animais, alimentos, cenários e obras de arte.

3. Reutilizar

caixas de papelão

Pequenas, médias ou grandes, as caixas de papelão podem ser utilizadas para criar automóveis, cidades, mercadinhos, escritórios, cozinhas, florestas e montanhas. Além de trazer vida para as brincadeiras, elas estimulam o desenvolvimento da noção espacial e a representação de funções sociais.

4. Brincar na cozinha

O interesse das crianças pelos utensílios domésticos é observado desde os primeiros anos de vida, quando elas abrem os armários e começam a separá-los e empilhá-los. Selecionando alguns deles para brincar de faz de conta, podemos estimular e desenvolver as potencialidades da criança, aprimorando as noções matemáticas de grande e pequeno, dentro e fora e a imaginação de novos usos, criando personagens e histórias.

5. Massinha de modelar

As crianças costumam gostar de massinha de modelar e das diversas possibilidades criativas que ela traz. Trata-se de um material bem maleável, que pode ser explorado com objetos que temos em casa e é um aliado no estímulo da coordenação motora. Com a receita a seguir, dá até pra fazer a massinha de modelar em casa, uma atividade em família que pode ser divertida. Basta misturar 4 xícaras de farinha de trigo com 3 colheres de sopa de óleo; 1 xícara e meia de água; 1 xícara de sal e um pouco de corante alimentício.

