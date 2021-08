Preparo: 45 min. Rendimento: 4 porções

Ingredientes

5 a 6 tomates maduros, tipo italiano (cerca de 500g)

4 latas de Filé de Sardinha em Óleo Gomes da Costa (500g)

1 cebola pequena cortada em cubos bem pequenos

1 tablete de caldo de galinha

Meia colher (chá) de açúcar

1 e meia xícara (chá) de mussarela ralada (cerca de 170g)

Modo de Preparo

Lave bem os tomates e com o auxílio de uma faca, faça 2 cortes na parte do

“olho” do tomate, formando uma cruz. Leve ao fogo com água fervendo, suficiente para cobri-los. Espere um pouco até a pele começar a enrugar levemente.

Escorra e com a ajuda de uma faca, retire a pele e os “olhos” dos tomates.

Bata os tomates no liquidificador até ficarem totalmente triturados. Passe a mistura por uma peneira e reserve.

Numa panela aqueça o óleo de 1 lata de Filé de Sardinha Gomes da Costa.

Refogue ai a cebola.

Acrescente o molho de tomate, o caldo de galinha e o açúcar e cozinhe em fogo brando, panela semi tampada, até o molho encorpar. Misture de vez em quando.

Num refratário pequeno, distribua os Filés de Sardinha Gomes da Costa escorridos, lado a lado.

Despeje o molho sobre eles e salpique com a mussarela.

Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 10 minutos ou até o queijo derreter.

Sirva em seguida.