Durante a estação mais fria do ano, cães e gatos também precisam de atenção redobrada. Há algumas doenças que são comuns durante o inverno devido às baixas temperaturas, podendo causar infecções virais e agravando alguns sintomas nos pets.

A gripe canina é uma delas, embora seja uma doença contagiosa, a infecção por gripe canina é, em geral, leve. Em apenas cerca de 1 a 4% dos casos é fatal, normalmente ao estar associada aos filhotes, cachorros idosos ou com baixa imunidade (imunodeprimidos). A melhor forma de prevenção é por meio da vacinação.

“Por mais que o pet seja vacinado, ele pode contrair um vírus diferente. A vantagem de manter a vacinação contra a gripe canina em dia, é que ela pode vir com sintomas bem mais leves e fica mais fácil de ser tratada em pets vacinados. Mas é claro que, como toda doença, requer cuidados e causa desconforto tanto para o pet quanto para o tutor”, explica a médica veterinária Thaís Matos, especialista da área de Confiança & Segurança da DogHero , maior empresa de serviços para pets da América Latina.

No Brasil, a vacina contra a gripe canina, está disponível em três versões, a intranasal (que age diretamente na defesa do nariz do pet contra infecções respiratórias), a injetável, que possui o mesmo mecanismo de ação que as demais e as orais, recém-lançadas no mercado. É importante reforçar que todas necessitam de reforço anual.

Mesmo com o desafio atual do distanciamento social, em algumas localidades já está disponível o serviço de veterinário em domicílio , idealizado para facilitar a vida de pais e mães de pets com consultas e vacinação em casa .

Para auxiliar os pais e mães de pets no cuidado do bem-estar dos animais de estimação, a médica veterinária da DogHero listou abaixo como identificar algumas doenças que podem acometer os pets no inverno.

Gripe Canina

Alguns sintomas da gripe canina são bem semelhantes aos dos humanos. E nós sabemos que ficar gripado é bem incômodo. Por isso, quanto antes for identificada a presença do vírus, mais rápido será feito o tratamento. O tutor do pet precisa ficar atento aos seguintes indícios: tosse, espirros, secreção nasal (coriza), olhos lacrimejantes, febre, letargia, perda de apetite, dificuldade de respirar, e respiração rápida (em geral curta e com ruídos, devido à secreção). Uma vez diagnosticada a gripe canina, se inicia o tratamento para os sintomas que o animal apresenta. Combater os sinais de infecção ajuda o pet a melhorar a qualidade de vida, se recuperar e, por fim, se curar da doença. Depois disso, o cão desenvolve anticorpos, mas isso não impede que ele volte a ser contaminado pelo vírus da gripe: por isso é importante investir em prevenção.