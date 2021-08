Alguns locais clássicos da boemia paulistana estão sofrendo as consequências da pandemia. Com a ausência de público, muitas portas de tradicionais bares e restaurantes estão sendo fechadas. Porém, outras oportunidades surgiram. Para auxiliar o comércio local, a Gazeta de Pinheiros conversou com a ACSP para conseguir dicas para o enfrentamento deste período.

Moradores relatam novos empreendimentos

“À medida em que a pandemia se afasta e a flexibilização avança, vê-se, na Vila, o descortinar de um novo mundo no setor gastronômico e de lazer. Novas fachadas e razões sociais alteram o circuito. A esquina das ruas Mourato Coelho e Wisard configura mais uma demonstração da – irreversível- mudança. O tradicional #patiospbar passa a chave para o #mashiavilamadalena. Trata-se de um grupo de empresários uruguaios, argentinos e brasileiros que lida com a criação de gado. A receita é a mesma: drinques, telão e show ao vivo. Surgem as cervejas importadas e a famosa Parrilla (churrasco). Hoje, aliás, a casa abre com show da cantora #adrianaribeiro. A carne gourmet é também o carro-chefe da #casacarbone, onde antes funcionava a #vecchiocancian. A Carbone não resistiu à crise e fechou o badalado restaurante à rua dos Pinheiros, mas o açougue com mix completo (cervejas, temperos, cachaças, facas…), começa a movimentar o bairro com a perspectiva de pratinhos no local.

Ao lado da Carbone, as cores da sorveteria #stuppendovilamadalena são um contraste com as do extinto ‘Bar do Ivan’ que reinou – e conturbou – durante anos a esquina. Dois pequenos points demonstram que o produto é mais importante que o espaço em si, quando o tema é qualidade e tradição.

Os pães, pizzas e doces da #izapadariaartesanal já caíram na graça da comunidade pela inventividade, beleza e sabor. Já a #pdqdonazelda aposta no pão de queijo raiz, inspirado em fazendas mineiras com o aval de lenhas e avós. “Minha avó fazia o queijo canastra dessa maneira”, diz Athena, neta e dona da lojinha.

Duas apostas que têm tudo a ver o caráter revolucionário do bairro. O blog adverte que a pandemia não acabou, há uma nova variante no ar, portanto todo cuidado se faz necessário.” Pinheiros Vila e Blog da Vila

Associação

Comercial explica

A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais, conversou há algumas edições com o economista Marcel Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo, que dá algumas dicas de como o comércio pode enfrentar este período. Para evitar deslocamentos e maior contato público, o comércio local deve ganhar força. “A ACSP adotou várias iniciativas para auxiliar o comércio de bairro, mas seria necessário apoio dos governos municipal, estadual e federal para ajudar as empresas a superar o período de dificuldades. O comércio de bairro precisa se preparar para atendimento online e presencial, procurando contato direto com os consumidores da região e com ofertas atrativas. A ACSP oferece plataforma para venda online, fez campanha ‘Compre no bairro’, montou rede whatsapp nas distritais dos bairros e dá orientação sobre as medidas sanitárias que o comércio deve seguir com as cautelas recomendadas pelas autoridades e adoção de outras medidas para evitar aglomerações. Usar a proximidade com o consumidor como uma vantagem para entrega rápida dos produtos”.