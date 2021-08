Com a vacinação avançando, uma parte da população volta a se aglomerar na região. Entretanto, os cuidados devem continuar sendo mantidos. Um decreto autoriza a flexibilização de algumas medidas. A PM e Subprefeitura afirmam manter operação na região.

Moradores

denunciam aglomeração na Vila Madalena

“Passando agora pela ‘Vila Madaloca’ bares lotados, música alta e principalmente ninguém de máscara.”P.R.H.

“Ontem (6/8) passei lá com um amigo, em um dos bares da Fradique Coutinho com Aspicuelta que fechou a calçada e mais da metade da rua, lotado de gente, e tudo sem máscara também, inclusive dentro do bar!” G.A.

“Verdade e os músicos cantando e cuspindo saliva. Ninguém salva!” L.W.

“Brasileiro não tem jeito não.” M.L.G.

“E eu fui tomar a segunda dose da vacina, e o posto de saúde da Rua Purpurina, vazio. Que tristeza!”. I.W.C.

“Hoje (7/8) está uma barulheira! Muitos sons simultâneos, ou seja, tudo normal.” V.Z.

“Daqui a pouco fecha tudo de novo e hospitais ficarão novamente lotados. O povo tem sempre o que merece por aqui. Já não viram esse filme?” C.A.M.

“O mais louco é um estudo que suspeita que são os vacinados quem propagam a ‘Variante Delta’. Vai entender.” V.A.

“Ou seja, o vírus pode tudo. Quem não se cuidar…Só sei que estamos todos ansiosos de que isso acabe logo. Mas duvido que acabe. Até porque as pessoas não colaboram.“ C.A.M.

Polícia mantém

operação na região

“Dias 5 e 6 de agosto, quinta e sexta-feira, a Polícia Militar através do 23°Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou a ‘Operação Paz e Proteção’, desencadeada nas ruas Guaicui, Padre Carvalho, Fernão Dias e Martim Carrasco (Largo da Batata). Foram utilizadas diversas viaturas da Polícia Militar, e contou com apoio da fiscalização municipal da Subprefeitura de Pinheiros e Guarda Civil Municipal. Houve apreensão de diversas mercadorias de vendedores ambulantes irregulares por parte da fiscalização da Subprefeitura de Pinheiros.

A operação visou evitar atos de incivilidades e garantir a segurança dos moradores e comerciantes da região, permitindo a dispersão organizada do público após o horário de fechamento dos bares”, afirma em nota a Polícia Militar.

Decreto municipal autoriza flexibilização de restrições

O Poder Executivo publicou no último dia 23/7, o decreto municipal 60.396, que trata de alterações a respeito de várias restrições relacionadas à situação de emergência decorrente do coronavírus, como a realização de feiras, convenções, congressos e outros eventos, expedição de novos alvarás de autorização para eventos públicos e temporários, funcionamento de parques e equipamentos esportivos municipais, e retomada dos Termos de Permissão de Uso para a ocupação de mesas, cadeiras e toldos nos passeios públicos.