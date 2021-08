Para comemorar o Dia dos Pais e o mês do início das Paralimpíadas de Tokio, analisaremos os personagens com transtornos e vícios, deficiências físicas e intelectuais em Procurando Nemo, disponível no Disney Plus. Nemo nasceu com uma nadadeira menor que a outra, e na ânsia de provar ao pai, Marlin que nadava bem, transpõe a Grande Barreira de Coral australiana, antes de ser capturado por um aquarista, já em mar aberto. Marlin é um peixe-palhaço hipertenso, traumatizado pela morte da esposa e da ninhada de 400 filhotes devorados por tubarões. Desesperado, o pai superprotetor sai à procura do filho pródigo, único sobrevivente da tragédia. No caminho encontra Dory, um cirurgião-patela com Amnésia Anterógrada. O esforço em guardar o endereço do consultório dentário escrito na máscara de mergulho, além do jeito peculiar de pronunciar o baleiês, fez dela um dos peixes mais engraçados do elenco, premiada com uma animação própria. Outro personagem marcante é o tubarão — branco, Bruce. Sua aparência aterrorizante em homenagem ao filme de 1975, dirigido por Steven Spielberg, esconde uma criatura frágil, angustiada em se livrar de um terrível vício numa comunidade semelhante às terapias de grupo dos Alcoólicos Anônimos. Esta animação linda e comovente tem como lema principal a superação dos nossos limites, sintetizados na frase de Dory: “Quando a vida te deprime, sabes o que tens de fazer, simplesmente continua a nadar.”

Um pai de família projeta na filha com TDA (Transtorno de Déficit de Atenção) o sucesso profissional que ele gostaria de ter para si, impondo uma rotina estressante, enquanto ignora o comportamento agressivo do filhinho mimado, que rouba a cena. O Guia da Família Perfeita é um filme franco-americano da Netflix, representando o choque de culturas entre os estados canadenses, Quebec e Toronto, que já tentaram até se separar. A comédia dramática de comercial de margarina “instagramizada” é cheia de ironias sutis com reflexões profundas que podem passar despercebidas, lembrando o filme: Pais e Filhos com Adam Sandler e Jennifer Garner. Se o pai peca pela educação rigorosa demais, a mãe ausente do primeiro casamento é apenas uma boa amiga da filha adolescente, ao invés de uma boa mãe, numa época de total menosprezo a figura paterna.

Boy Erased — Uma Verdade Anulada, é outro filme polêmico sobre cura gay, baseado numa história real na Netflix, análogo a O Jogo da Imitação e O Mau Exemplo de Cameron Post. A cura gay foi um pecado introjetado por seitas totalitárias do mal, cujo objetivo era deturpar os ensinamentos puros do cristianismo primitivo, fomentando ódio à moral messiânica universalista de jugo leve e suave, isenta de imperativos dogmáticos e ditatoriais. O tema sensível do filme de Joel Edgerton é válido, mas foi prejudicado pelas frases de efeito sensacionalistas dentro de um roteiro forçado que limita a interpretação do grande elenco e enaltece a misocristia, responsável pelos frequentes incêndios criminosos nas igrejas do bem, amor e caridade. Na trama, o pastor Marshall (Russell Crowe) contraria a esposa, Nancy (Nicole Kidman) enviando o filho Jared (Lucas Hedges) para participar de um programa de terapia de conversão de sexualidade da própria paróquia, após o garoto terminar um longo namoro com a líder de torcida, Chloe (Madelyn Cline). No internato, Jared tenta provar aos fundamentalistas religiosos que a homossexualidade não é opcional tampouco ideológica, mas biológica.

Velozes e Furiosos 9, em exibição nos cinemas, homenageia toda a saga, ressuscita alguns personagens e revela o passado de Dominic Toretto (Vin Diesel) ao lado do irmão desaparecido, Jakob (John Cena). O antagonista da vez se une no final à família Toretto, como se nada tivesse acontecido, a exemplo de Hobbs & Shaw. A disputa entre os dois “Brothers in Arms”, interrompe a aposentadoria da irmã, Mia Toretto, interpretada pela brasileira que nasceu no Paraná, Jordana Brewster, enquanto Brian O’Conner (Paul Walker) cuida do pequeno Brian, filho de Dom e Elena (Elsa Pataky), assassinada em Velozes e Furiosos 8. Mesmo sendo o pior capítulo da franquia, sem roteiro ou qualquer momento de tensão, desafia as leis da física com piadas divertidas do alívio cômico, Roman (Tyrese Gibson). Até a vilã vivida por Charlize Theron passa quase despercebida. Os Transformers de Michael Bay ganharam um concorrente à altura que completou 20 anos em 2021.