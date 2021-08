A campanha de vacinação contra a COVID-19 teve início em janeiro de 2021 na cidade de São Paulo. Muitos grupos continuam à procura da segunda dose. Porém, como deve acontecer de acordo com a farmacêutica responsável pela primeira dose, moradores reclamam de não encontrar em alguns pontos de vacinação.

Moradores reclamam de falta de vacinas nos postos da região

“Não encontrei a vacina da Astrazenica aqui no bairro….2ª. dose”

“Minha mãe depois de dois dias de espera, conseguiu no posto da Rua Púrpura, ela foi ligando para se informar.”

“No Posto de Saúde do Jardim Colombo, a vacina acaba no periodo da tarde, deixando muitas pessoas sem a primeira e a segunda dose.” W.D.

“Tivemos que recorrer ao Posto de Saúde do Jardim das Palmas (Campo Limpo), pois nenhum da região do Butantã tina a CoronaVac”. L.F.

Prefeitura responde

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que na sexta-feira (30) a capital recebeu 268.285 novas doses do imunizante Oxford/AstraZeneca para vacinar o público elegível com a segunda dose. As vacinas já estão disponíveis nos postos de vacinação da cidade. Quanto ao abastecimento dos postos de vacinação, tanto para primeira quanto para segundas doses, é feito o remanejamento entre as unidades do município, para garantir a vacinação nos territórios e resolver eventuais desabastecimentos causados pela alta adesão em regiões específicas.

Desde o dia 30 de julho, a SMS disponibiliza uma nova ferramenta no Portal “De Olho na Fila” (https://deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br/) que informa sobre as vacinas antiCovid disponíveis nos postos de vacinação para a segunda dose. A estratégia da administração municipal é oferecer ao paulistano mais um recurso tecnológico para facilitar e agilizar a imunização contra a Covid-19 na cidade.